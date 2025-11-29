เดอะ สตรีท รัชดา - ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้รับเครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรฯ
การรับรองเครื่องหมายฉลากคาร์บอนนี้ อบก. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ทราบปริมาณและแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ นำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน โดยเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนของ อบก. ประกอบไปด้วย เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอน เครื่องหมาย Net Zero ในระดับผลิตภัณฑ์ อีเว้นต์ และบุคคล
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อองค์กรที่ให้ความสำคัญและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนขึ้น โดย นางสาวภัทรานันท์ ทองประพาฬ รองเลชาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธี นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา และ นายนักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้
โดยก่อนหน้านี้ ศูนย์การค้าฯ และอาคารฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 ว่าด้วยการตรวจวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของทั้งสององค์กร ในการดำเนินงานและทำทุกกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานมาอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีความต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในระดับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป