นิสิตจุฬาฯ พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ “hatyaitongrod” ปักหมุดช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวดเร็ว-ตรงจุด

อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรุนแรง ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากปัญหาที่วิกฤตและท้าทายนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จึงริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ “hatyaitongrod” เพื่อเป็นเครื่องมือปักหมุดขอความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ ช่วยให้หน่วยงานและจิตอาสาเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัชรคีรี ศรีชาติ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาเว็บไซต์ “hatyaitongrod” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ประสบภัยสามารถปักหมุดที่อยู่อาศัยเพื่อแจ้งความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสา อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ทหาร หรือหน่วยกู้ภัยสามารถเปิดดูแผนที่ปักหมุดของผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นยำ
พัชรคีรี เผยถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแพลตฟอร์ม “hatyaitongrod” ว่ามีที่มาจากความต้องการช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งกำลังประสบภัยน้ำท่วม ทำให้ร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากปิดให้บริการ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบว่ามีร้านอาหารและร้านค้าใดที่เปิดอยู่บ้าง เมื่อเข้าไปในหน้าเว็บไซต์จะเห็นฟังก์ชันที่ให้ร้านค้าปักหมุด “hatyaitongrod” มีจุดเด่นที่ UI (User Interface) ที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งานซึ่งใช้งานได้ง่าย ญาติและเพื่อนๆ
ผู้ประสบภัยสามารถปักหมุดแทนผู้ประสบภัยได้ หลักการทำงานเพียงแค่ให้ User ปักหมุดตำแหน่งของตนเองในแผ่นที่ พร้อมระบุสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เห็นตำแหน่งใน Google Map และรายละเอียดคำขอความช่วยเหลือแล้วจึงนำข้อมูลไปวางแผนให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการมากขึ้น
พัชรคีรีได้นำความรู้ที่เรียนมาในภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น ความรู้ด้าน Server การทำเว็บไซต์ และ Data มาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มที่ ความท้าทายในการทำงานคือเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้เร็วขึ้นตามไปด้วย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่อาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาณในการสื่อสาร ความสำเร็จของพัชรคีรีในการริเริ่มพัฒนา “hatyaitongrod” ทำให้ให้มีผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในลักษณะนี้ตามมาเป็นจำนวนมาก
“ปัจจุบันแพลตฟอร์ม “hatyaitongrod” ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก มีผู้ประสบอุทกภัยส่งข้อความมาขอบคุณและแจ้งว่าได้รับความช่วยเหลือแล้ว ทำให้รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอนาคตอยากต่อยอดพัฒนาเว็บไซต์นี้โดยการทำเป็นแผนที่แบบออฟไลน์ สามารถใช้งานได้ในเวลาที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต” พัชรคีรี กล่าว
วิธีปักหมุดขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ “hatyaitongrod”
- เข้าเว็บไซต์ “hatyaitongrod” และลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google Account
- ปักหมุดตำแหน่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
- ระบุสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ได้แก่ แจ้งจำนวนคน อาหาร ยา หรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำเป็น
- ระบุเบอร์มือถือที่ใช้สำหรับการติดต่อ (สำคัญมากที่สุด)
- หลังจากระบุความช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานกู้ภัยจะเห็นข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์
- เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว ผู้ที่ขอความช่วยเหลือไว้ต้องเข้าไปลบหมุดทันทีเมื่อเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ที่ https://kaitodhatyaii.vercel.app/