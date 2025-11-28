เซ็นทรัล บริจาคเงิน 2 ล้านบาท พร้อมชวนร่วมระดมทุนผ่าน "มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์" ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคเงิน 2 ล้านบาท เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ภายใต้โครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ” ผนึกพลังภาคี พันธมิตร และประชาชนทั่วประเทศส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเชิญชวนร่วมระดมทุนผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดเป็นอันดับแรก โดยเตรียมมาตรการดูแลทั้งด้านสาธารณสุข การซ่อมแซมอุปกรณ์สำคัญของประชาชน และการฟื้นฟูบ้านเรือน เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้เร็วที่สุด อาทิ
•ไทวัสดุ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โก โฮลเซลล์ หาดใหญ่ และเพาเวอร์บาย เตรียมประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และหน่วยราชการ เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์หลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
•“เซ็นทรัล ทำ – โครงการฟื้นฟูภัยพิบัติ” เตรียมร่วมมือกับหน่วยงานราชการและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนของพนักงานและประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
•เซ็นทรัล ทำ พร้อมประสานความร่วมมือ ลงพื้นที่สนับสนุนด้านสุขภาพจิตและประเมินภาวะสุขภาพของพนักงาน ครอบครัว และประชาชน ทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อให้การฟื้นฟูด้านสุขภาพเป็นไปอย่างครอบคลุม
•OFM และ B2S พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนหลังน้ำท่วม
•โก โฮลเซลล์ สนับสนุนถุงยังชีพ 1,000 ชุด พร้อมช่วยดูแล Big Cleaning ร้านค้า คู่ค้า และชุมชนโดยรอบ
•ออโต้วัน ให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี
นอกจากแผนฟื้นฟูระยะต่อเนื่องแล้ว กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ยังให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อเนื่องในช่วงน้ำท่วม โดยดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ภายใต้ “โครงการกลุ่มเซ็นทรัลร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ” มอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ พร้อมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วประเทศ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวมถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และไทวัสดุ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยใน 10 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เมื่อสถานการณ์ทวีความรุนแรง กลุ่มเซ็นทรัลได้เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นจุดรับบริจาคกลาง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่งต่ออาหารแห้ง น้ำดื่ม ชุดยังชีพ เวชภัณฑ์ ของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีทีมพนักงานจิตอาสาร่วมคัดแยกและเตรียมสิ่งของอย่างรอบคอบ เพื่อให้การกระจายความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลขอส่งกำลังใจจากใจจริงไปยังพี่น้องชาวใต้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤต เราเชื่อว่าพลังแห่งความสามัคคีจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ การมอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท รวมถึงการเปิดศูนย์อำนวยการ ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ โรงครัวกลาง และศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศ และยังได้เตรียมมาตรการ ฟื้นฟูหลังน้ำลด ร่วมกับภาคีและหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือน การดูแลด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เป็นความตั้งใจของเราที่จะเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด เราหวังว่าทุกถุงยังชีพและทุกสิ่งของที่ประชาชนร่วมกันบริจาค จะเป็นกำลังใจสำคัญ และเราจะอยู่เคียงข้างทุกชุมชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ (แบ่งเป็น 4 หมวด)
1) การระดมทุนและความช่วยเหลือผ่านองค์กรหลัก
• เซ็นทรัล ทำ เปิดโครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิเตียงฯ เพื่อภัยพิบัติ
• กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิเตียงฯ จัดทำ “ถุงยังชีพกลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์” ส่งมอบให้กองทัพไทยช่วยกระจายสู่พื้นที่เสี่ยง
2) การสนับสนุนวัตถุดิบ อาหาร และของใช้จำเป็น
• เซ็นทรัล ทำ โดยชุมชนแม่ทา ส่งวัตถุดิบ เช่น มันม่วง กะหล่ำปลี เพื่อช่วย ณ ครัวกลาง ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม
• กลุ่มเซ็นทรัล ส่งสินค้า และวัตถุดิบจาก GO Wholesale ช่วยศูนย์พักพิง มอ. สงขลาฯ
• ท็อปส์ สนับสนุนถุงยังชีพ ผ่านสภากาชาดไทย
• โก โฮลเซลล์ หาดใหญ่สนับสนุนพื้นที่เปิดโรงครัวพระราชทาน
• โก โฮลเซลล์ ส่งอาหารแห้งและน้ำดื่มให้ศูนย์จิตอาสาพระราชทานเพื่อนำส่งพื้นที่ภาคใต้
• ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สนับสนุนถุงยังชีพ 500 ชุด
• โก โฮลเซลล์ สนับสนุนถุงยังชีพ 1,000 ชุด พร้อมช่วยดูแล Big Cleaning ร้านค้า คู่ค้า และชุมชนโดยรอบ
• เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ร่วมบริจาคเสื้อผ้า และชุดชั้นใน ภายใต้สินค้าใครเครือ
• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ 50,000 บาท
3) การสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยและสิ่งของยังชีพ
• เซ็นทรัล ทำ สนับสนุนเสื้อกีฬาและเสื้อกันหนาว 3,000 ตัว และผ้าห่ม 1,500 ผืน
• กลุ่มเซ็นทรัล ส่งถุงยังชีพ 1,100 ถุง ให้ มทบ.42 กระจายช่วยเหลือที่ศูนย์ฯ หาดใหญ่
• กลุ่มเซ็นทรัล ส่งเรือยนต์ 2 ลำ พร้อมห่วงยางและเสื้อชูชีพ 21 ชุด ให้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
• ไทวัสดุ สนับสนุนเรือพาย 10 ลำ เรือยนต์ 1 ลำ และน้ำดื่ม 100 แพ็ค
• ซูเปอร์สปอร์ต สนับสนุนรองเท้ากีฬา 3,300 คู่ จากโครงการ “รองเท้านี้เพื่อน้อง”
4) การเปิดพื้นที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โก โฮลเซลล์ และไทวัสดุ หาดใหญ่ เปิดบริการจุดจอดรถฟรี
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ เปิดเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวก่อนส่งต่อหน่วยราชการ
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ และ GO Wholesale ร่วมกับจังหวัดจัดตั้งโรงครัวกลาง
• ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉลอง และตรัง เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
กลุ่มเซ็นทรัลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น สิ่งของจำเป็น ชุดฟื้นฟูหลังน้ำลด และการทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงความต้องการจริงของแต่ละจังหวัด
ประชาชนสามารถร่วมบริจาค เพื่อระดมทุนฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ (สามารถลดหย่อนภาษีได้), https://www.tham-dee.com/projects/floodrecovery (สามารถลดหย่อนภาษีได้), การเปลี่ยนคะแนน The 1 เป็นเงินบริจาคไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมถึงกล่องรับบริจาคในจุดแลกซื้อ จุดประชาสัมพันธ์ และจุดชำระเงินในร้านค้ากลุ่มเซ็นทรัล
กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องภาคใต้ทุกท่าน และจะเดินหน้าสนับสนุนทุกความช่วยเหลือจนกว่าชุมชนจะกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด