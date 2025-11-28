บ้านปู เน็กซ์ จับมือ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ส่งบริการฟลีทรถขนส่งไฟฟ้าครบวงจรให้ลูกค้าอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนสู่ Net Zero

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ผนึกพลังขับเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญ นำเสนอฟลีทรถขนส่งไฟฟ้า (EV Fleet) เชิงพาณิชย์ และโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจรให้ลูกค้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดการปล่อยคาร์บอน พร้อมทั้งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของทั้งสองบริษัทด้วย
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างบ้านปู เน็กซ์และดีเอชแอล ซัพพลายเชน อีกทั้งยังสนับสนุนกลยุทธ์ของดีเอชแอลในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์สีเขียวที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า (Green Logistics of Choice) โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้บริการสถานีชาร์จรถขนส่งไฟฟ้าของบ้านปู เน็กซ์ใน 6 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครสวรรค์ สระบุรี นครราชสีมา และชลบุรี ซึ่งสถานีชาร์จนี้มีจุดเด่นด้วยระบบชาร์จพลังสูง (High-Power Charging) ที่รองรับการชาร์จเร็ว ช่วยลดระยะเวลาจอดพัก พื้นที่กว้างขวางสำหรับรถขนส่งเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ พร้อมระบบจองคิวล่วงหน้า และตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ตามแนวทางหลวงสายหลักที่รองรับการขนส่งระยะไกลสำหรับทุกอุตสาหกรรม ความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การขยายความร่วมมือระหว่างสองบริษัท โดยในระยะแรกจะนำเสนอโซลูชันฟลีทรถขนส่งไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
•การให้บริการสถานีชาร์จของบ้านปู เน็กซ์ รวมถึงการศึกษาในการพัฒนาและดำเนินงานสถานีชาร์จในพื้นที่ของดีเอชแอลในประเทศไทย เช่น คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
•การศึกษาการนำ AI มาจัดการเส้นทางขนส่ง รวมถึงผสานเข้ากับเครือข่ายสถานีชาร์จรถไฟฟ้า และระบบจัดการฟลีทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้กับฟลีทรถของดีเอชแอล
•การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการลีสซิ่งและระบบจัดการฟลีทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของรถขนส่งไฟฟ้าและฟลีทรถของดีเอชแอล
ในระยะถัดไป ทั้งสองบริษัทจะมองหาโอกาสในการนำโซลูชันพลังงานสะอาดอื่นๆ มาใช้เพิ่มเติม อาทิ ระบบโซลาร์ผสานระบบกักเก็บพลังงาน และระบบบริหารจัดการพลังงานที่ออกแบบให้ตอบโจทย์การดำเนินงานของดีเอชแอลและลูกค้า
นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการส่งมอบ Net Zero solutions แบบครบวงจรให้กับภาคโลจิสติกส์ และตอกย้ำว่าการผสานความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและการขนส่งเข้าด้วยกันช่วยสร้างคุณค่าที่เป็นรูปธรรม โดยโซลูชันฟลีทรถขนส่งไฟฟ้าที่ครบวงจรของเรา ครอบคลุมทั้งสถานีชาร์จ บริการลีสซิ่ง และระบบจัดการฟลีทด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งพร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเมื่อพิจารณามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาล* ที่ให้การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรถขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจนถึงสิ้นปี 2568 จึงเป็นโอกาสสำหรับบริษัทโลจิสติกส์ที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ฟลีทรถขนส่งไฟฟ้า โดยบ้านปู เน็กซ์ จะนำโซลูชันมายกระดับศักยภาพของดีเอชแอล ซัพพลายเชน ช่วยเติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจให้ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย Net Zero ด้วยโซลูชันล้ำสมัยที่ใช้งานได้ผลจริงและมีประสิทธิภาพ"
นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในกลยุทธ์ของดีเอชแอล ซัพพลายเชน คือการเป็น Green Logistics of Choice หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์สีเขียวที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า เรามุ่งมั่นมอบบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 ความร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ ด้านฟลีทรถขนส่งไฟฟ้าและโซลูชันพลังงานสะอาดจะช่วยเร่งการขยายฟลีทรถขนส่งไฟฟ้าของเรา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในหลายๆ ด้าน ทั้งการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น การจัดเส้นทางขนส่งอย่างชาญฉลาดเพื่อลดต้นทุนพลังงาน และการเพิ่มความแข็งแกร่งในประสิทธิภาพของซัพพลายเชน พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม”
ทั้งสองบริษัทวางเป้าหมายการเติบโตสำหรับปี 2573 ที่สอดคล้องกับความต้องการรถขนส่งไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับบ้านปู เน็กซ์ ตั้งเป้าเพิ่มเครือข่ายสถานีชาร์จจากปัจจุบัน 9 สถานี จำนวน 21 หัวชาร์จ เป็น 50 สถานีและมีมากกว่า 120 หัวชาร์จ ครอบคลุมถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งทั่วประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เครือข่ายสถานีชาร์จดังกล่าวมียอดขายไฟฟ้าสะสมรวมกว่า 1.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 100 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงตามปีเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะนำเสนอโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้าอื่นๆ ด้วย ขณะที่ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย กำลังขยายฟลีทรถขนส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า สอดคล้องกับเป้าหมายของ ดีเอชแอล กรุ๊ป ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนรถขนส่งไฟฟ้าสำหรับการขนส่งไปยังผู้รับปลายทางสุดท้าย (last-mile delivery) เป็น 66% และเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดยิ่งขึ้นสำหรับการขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เป็น 30% ภายในปี 2573
นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทกำลังมองหาโอกาสในความร่วมมือระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ Net Zero และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในไทย ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง