อินโดรามาฯ x YoungHappy เปิดตัวกิจกรรม 21-Day Digital Recycling Challenge ชวนผู้สูงวัย เรียนรู้การรีไซเคิลแบบยั่งยืน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วมฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (ด้านซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการร่วมมือกับ YoungHappy แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยชั้นนำของประเทศไทย นำโดย นางสาววริศรา กลีบบัว CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง (ด้านขวา) เปิดตัวโครงการออนไลน์ต่อเนื่อง 21 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกต้องแก่ผู้สูงวัยกว่า 200 คนทั่วประเทศ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ดิจิทัล
กิจกรรมครั้งนี้ออกแบบเป็นภารกิจออนไลน์ประจำวัน โดยนำเนื้อหามาจากโครงการ Waste Hero Education Program ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ถ่ายทอดเป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอย่างน้อย ร้อยละ 20 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความเข้าใจและพฤติกรรมการแยกขยะที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
อินโดรามา เวนเจอร์ส เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของประชากรสูงวัยในการเป็นแบบอย่างและกำหนดพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน โครงการนี้จึงผสานการเรียนรู้แบบดิจิทัลเข้ากับความรู้ด้านการรีไซเคิล เพื่อให้ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้น พร้อมส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ผู้สูงวัยได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สนุก สนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกวัน และเชื่อมั่นว่าผู้สูงวัยสามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ โดยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากโครงการนำร่องนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการขยายผลในปี 2569 ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มอัตราการคืนขวดพลาสติก PET และศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายรูปแบบโครงการไปยังประเทศอื่นในเอเชีย