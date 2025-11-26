xs
xsm
sm
md
lg

“รองนายกฯ สุชาติ” ระดมทีมกู้ภัยทางน้ำ 15 ทีม–เรือ 25 ลำ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2568) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระดมสรรพกำลังเต็มรูปแบบ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ หลังหลายจังหวัดประสบฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกำลังสนับสนุนทางน้ำจำนวน 15 ทีม จาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1–10 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง อ่าวไทยตอนกลาง และฝั่งอันดามันตอนล่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและการกู้ภัยทางน้ำรวม 74 นาย ซึ่งพร้อมปฏิบัติการทันทีในจุดวิกฤต

สำหรับยุทโธปกรณ์ทางน้ำที่เตรียมพร้อม ได้แก่ สปีดโบ๊ท 3 ลำ เรือยาง 12 ลำ และเรือท้องแบน 10 ลำ รวม 25 ลำ พร้อมรถยนต์สนับสนุนภารกิจอีก 21 คัน ขณะเดียวกัน ภารกิจจากทางอากาศยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยเฮลิคอปเตอร์ของ ทส. ถูกส่งเข้าสนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก

นายสุชาติกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

“ผมเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบาก หลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้าน บางท่านสูญเสียทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิต ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องไปไหน เราระดมทุกกำลังที่มี ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เรือ และเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการทางน้ำ พร้อมเข้าถึงทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้พี่น้องอดทนและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” รองนายกฯ สุชาติ กล่าว

“รองนายกฯ สุชาติ” ระดมทีมกู้ภัยทางน้ำ 15 ทีม–เรือ 25 ลำ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง
“รองนายกฯ สุชาติ” ระดมทีมกู้ภัยทางน้ำ 15 ทีม–เรือ 25 ลำ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น