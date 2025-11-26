“รองนายกฯ สุชาติ” ระดมทีมกู้ภัยทางน้ำ 15 ทีม–เรือ 25 ลำ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2568) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระดมสรรพกำลังเต็มรูปแบบ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ หลังหลายจังหวัดประสบฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกำลังสนับสนุนทางน้ำจำนวน 15 ทีม จาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1–10 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง อ่าวไทยตอนกลาง และฝั่งอันดามันตอนล่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและการกู้ภัยทางน้ำรวม 74 นาย ซึ่งพร้อมปฏิบัติการทันทีในจุดวิกฤต
สำหรับยุทโธปกรณ์ทางน้ำที่เตรียมพร้อม ได้แก่ สปีดโบ๊ท 3 ลำ เรือยาง 12 ลำ และเรือท้องแบน 10 ลำ รวม 25 ลำ พร้อมรถยนต์สนับสนุนภารกิจอีก 21 คัน ขณะเดียวกัน ภารกิจจากทางอากาศยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยเฮลิคอปเตอร์ของ ทส. ถูกส่งเข้าสนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก
นายสุชาติกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
“ผมเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบาก หลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้าน บางท่านสูญเสียทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิต ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องไปไหน เราระดมทุกกำลังที่มี ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เรือ และเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการทางน้ำ พร้อมเข้าถึงทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้พี่น้องอดทนและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” รองนายกฯ สุชาติ กล่าว