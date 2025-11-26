ปลื้ม TGO มอบใบรับรองลดก๊าซเรือนกระจก เทียบปลูกต้นไม้ 1 แสนต้นต่อปีในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดมิติใหม่ของภาครัฐด้านพลังงานสะอาด หลังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO ให้การรับรองผลลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกาศพร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย “องค์กรคาร์บอนต่ำ” และ “Net Zero” ในปี ค.ศ. 2050
DAD ขับเคลื่อนเมืองสีเขียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพราะในยุคที่ “พลังงานสะอาด” กลายเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน DAD สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,113.771 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
โครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญ ที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบ “GovComplex Green City” เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำ โดยติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวมกำลังผลิตกว่า 2,000.9 กิโลวัตต์ ครอบคลุม 3 อาคารหลัก ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ผลิตไฟฟ้า 990 kW อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ผลิตไฟฟ้า 961.4 kW และอาคารธนพิพัฒน์ (สำนักงานใหญ่ DAD) ผลิตไฟฟ้า 49.5 kW บนพื้นที่ 13,245 ตารางเมตร เพื่อผลิตพลังงานใช้ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็น “อาคารภาครัฐพลังงานสะอาด” ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ยืนยันผลจริง ผ่านการรับรองโครงการ LESS
ผลการดำเนินงานของ DAD ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 – พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ผ่านการรับรองภายใต้โครงการ Low Emission Support Scheme (LESS) ของ TGO ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยืนยันผลการลดการปล่อยคาร์บอนขององค์กรต่างๆ
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า “การได้รับการรับรองครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงความสำเร็จทางเทคนิค แต่เป็นหลักฐานของความมุ่งมั่นที่ DAD จะก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ สร้างเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำ และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ”
ลดค่าไฟ-ลดคาร์บอน เทียบเท่าปลูกต้นไม้แสนต้นต่อปี
ระบบโซลาร์เซลล์ของ DAD นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 100,000 ต้นต่อปี
DAD ยังมีแผนขยายผลสู่โครงการใหม่ ๆ เช่น ระบบ Smart Energy Management, Battery Storage และการเชื่อมต่อข้อมูลพลังงานแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานของรัฐสู่ระดับสากล
ก้าวต่อไปสู่ “Net Zero Organization”
ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่เป้าหมาย “Net Zero Organization” ที่ DAD มุ่งมั่นจะบรรลุ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 พร้อมยกระดับบทบาทจาก ผู้บริหารทรัพย์สินของรัฐ ไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐไทย อย่างแท้จริง