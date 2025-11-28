SETCarbon ผ่านรับรองจาก อบก. พร้อมวางรากฐานระบบคำนวณคาร์บอนกลางของประเทศ

๐ SETCarbon แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลคาร์บอนของภาคธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อบก. ยืนยันความถูกต้องตามมาตรฐานสากล CFO, GHG Protocol และ ISSB
๐ จุดเด่นที่ SETCarbon แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น คือ เทมเพลทข้อมูลกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก รายอุตสาหกรรมที่ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อกับหลายหน่วยงาน
๐ พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา "ฐานข้อมูลคาร์บอนกลาง" ของประเทศ ให้บริการบริษัทจดทะเบียนและธนาคาร เชื่อมต่อระบบนิเวศ Sustainable
Finance เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวง่ายขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยความสำเร็จก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่ง ยืนของตลาดทุนไทย หลัง "SETCarbon" แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการข้อมูลคาร์บอนของภาคธุรกิจ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในประเภท "แพลตฟอร์มการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันภาคธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
SETCarbon เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยในการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ e-One Report ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจุดเด่นที่แตกต่างของ SETCarbon จากแพลตฟอร์มอื่น ได้แก่ เทมเพลทข้อมูลกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมที่ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และความสามารถในการเชื่อมต่อกับหลายหน่วยงาน เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อสีเขียวได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรับรองครั้งนี้เป็นการรับรองในระดับประเทศที่ยืนยันความน่าเชื่อถือของ SETCarbon และความถูกต้องของกระบวนการคำนวณ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจไทยว่า ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรฐาน โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานการคำนวณก๊าซเรือนกระจกระดับสากล อาทิ Carbon Footprint for Organization (CFO), GHG Protocol และ ISSB (IFRS S2) ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลคาร์บอนของภาคธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ
คุณสมบัติเด่นของ SETCarbon ได้แก่ 1) ระบบครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว รองรับการคำนวณ จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกแบบ end-to-end ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกาข้อมูล และ 2) มาตรฐานระดับประเทศ SETCarbon ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา "ฐานข้อมูลคาร์บอนกลาง" (Anchor Dataset) ของประเทศ สร้างมาตรฐานข้อมูลเดียวกันสำหรับทุกภาคส่วน สำหรับการรับรองนี้มีอายุ 3 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งใน 7 องค์กรในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อบก. ในประเภทดังกล่าว การได้รับการรับรองครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจไทยในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 (2050)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้บริการระบบ SETCarbon แก่ทั้งบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพันธมิตรแล้ว สำหรับการพัฒนาต่อยอดระบบในระยะถัดไป ประกอบด้วย การพัฒนา Emission Scope 3 เพื่อรองรับการคำนวณคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ Dashboard สำหรับติดตามผลการดำเนินงานด้านคาร์บอนเทียบกับเป้าหมายทางการเงิน พร้อมพัฒนา Carbon Data API เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและใช้ข้อมูลได้สะดวก รวมถึงการเพิ่ม GHG Protocol Template ให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลคาร์บอนในภาคเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม