หาดใหญ่ เตรียมรับมวลน้ำขนาดใหญ่เย็นนี้ !! อุตุฯ เตือนใต้ตอนล่าง “ฝนตกหนักมาก” ถึงพรุ่งนี้

เพจเฟซบุ๊ก ที'ลมฟ้าอากาศ โพสต์ภาพมวลก้อนน้ำขนาดใหญ่ที่จะไหลเข้าหาดใหญ่ เย็นวันนี้ (24 พ.ย.68) ขอให้เตรียมตัวรับมือ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนผลกระทบรุนแรงจากฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้
ที'ลมฟ้าอากาศ เผยข้อมูลจากมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) พร้อมระบุว่า "แค่วันเดียว! 😟 เปิดภาพ เทียบปริมาณน้ำ 24 ชั่วโมง วันที่ 23 พ.ย.68 เวลา 11.59 น. ถึง วันที่ 24 พ.ย.68 เวลา 12.02 น. จุดสะพานม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา นี่คือมวลก้อนน้ำขนาดใหญ่มาก ที่จะไหลเข้า หาดใหญ่ เย็นนี้ครับ ขอให้เตรียมตัวรับมือด้วยครับ"
กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทภาพถ่ายดาวเทียม และภาพเรดาร์ เช้าวันนี้ (24/11/68) พร้อมออกประกาศฉบับที่ 19 (358/2568) เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568)
ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกจนถึงวันที่ 25 พ.ย. 68