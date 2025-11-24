ยูเอ็นเตือนโลก ! กำลังพ่ายแพ้ในการต่อสู้เรื่องสภาพภูมิอากาศ “ข้อตกลง Cop30” ที่เปราะบางยังคงต่อสู้ต่อไป

เดอะการ์เดียน รายงานข่าวการบรรลุข้อตกลง Cop30 หลังปิดฉากท่ามกลางภูมิทัศน์ทางการเมืองที่แตกแยก
แสดงให้เห็นว่า “ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โลกไม่ได้ชนะการต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่ยังคงอยู่ในการต่อสู้นั้น” ไซมอน สตีลล์ เลขาธิการสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวที่เมืองเบเลง ประเทศบราซิล หลังจากการประชุม Cop30 ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดบรรลุข้อตกลง
ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม Cop30 ไม่สามารถปิดฉากยุคเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ท่ามกลางการคัดค้านจากบางประเทศที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย และพวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่ถึงเป้าหมายหลัก – ในการประชุมที่จัดขึ้นในป่าอะเมซอน – เพื่อกำหนดทิศทางยุติการตัดไม้ทำลายป่า
แต่ในยุคสมัยแห่งความขัดแย้งของลัทธิชาตินิยม สงคราม และความไม่ไว้วางใจ การเจรจาไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่กังวลกัน ลัทธิพหุภาคียังคงดำเนินต่อไปอย่างสงบ
“เรารู้ว่า Cop นี้จะเกิดขึ้นในน่านน้ำทางการเมืองที่ผันผวน” เลขาธิการสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าว หลังจากการประชุมใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความโกรธในบางครั้งในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ “การปฏิเสธ ความแตกแยก และภูมิรัฐศาสตร์ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในปีนี้”
แต่ Cop30 แสดงให้เห็นว่า “ความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง” สตีลล์กล่าวเสริม โดยอ้างอิงถึงสหรัฐฯ อย่างอ้อมๆ ซึ่งภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ เลือกที่จะไม่ส่งใครไปเบเลง ทรัมป์ซึ่งเรียกวิกฤตสภาพภูมิอากาศว่าเป็น “เรื่องหลอกลวง” และ “การหลอกลวง” ได้กลายมาเป็นตัวแทนของฝ่ายต่อต้านความก้าวหน้าในการรับมือกับภาวะโลกร้อนที่อันตราย
สตีลล์กล่าวว่า “ผมไม่ได้บอกว่าเรากำลังชนะการต่อสู้เรื่องสภาพภูมิอากาศ แต่เรายังคงต่อสู้อย่างปฏิเสธไม่ได้ และเรากำลังต่อสู้กลับ ที่นี่ในเบเลง ประเทศต่างๆ เลือกความสามัคคี วิทยาศาสตร์ และสามัญสำนึกทางเศรษฐกิจ ปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากการที่ประเทศหนึ่งก้าวถอยหลัง แต่ท่ามกลางกระแสลมแรงทางการเมือง มี 194 ประเทศที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน – มั่นคงอย่างยิ่งในการสนับสนุนความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศ”
เขาชี้ให้เห็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Cop30 ว่า “การเปลี่ยนผ่านระดับโลกไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและการพัฒนาที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้ และเป็นแนวโน้มของอนาคต” เขาโต้แย้งว่า “นี่คือสัญญาณทางการเมืองและตลาดที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้”
การประชุมสุดยอดเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่าสองสัปดาห์ก่อนด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำ เจ้าภาพบราซิลให้คำมั่นสัญญาด้วยความหวังอย่างสดใสตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา แต่เมื่อการเจรจาดำเนินไป ความสับสนและความแตกแยกที่เห็นได้ชัดระหว่างฝ่ายต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงขึ้น และกระบวนการดูเหมือนจะใกล้จะล่มสลายในวันศุกร์
การเจรจาข้ามคืนและการประนีประนอมระหว่างทุกฝ่ายทำให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในวันเสาร์ การประชุมสุดยอดครั้งนี้ทำให้เกิดการตัดสินใจในหลายประเด็น ซึ่งรวมถึงคำมั่นสัญญาที่จะเพิ่มเงินทุนเพื่อการปรับตัวเป็นสามเท่าเพื่อปกป้องชุมชนจากผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ข้อตกลงสำหรับกลไกการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (JTM) และการรับรองสิทธิของชนพื้นเมือง
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอในการเริ่มวางแผนแผนงานเพื่อเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและยุติการตัดไม้ทำลายป่ายังไม่ได้รับการเห็นชอบ และถูกโยนทิ้งไปให้กับกระบวนการภายนอกสหประชาชาติเพื่อผลักดันโดยกลุ่มประเทศที่พร้อมใจกัน ผลกระทบของระบบอาหาร เช่น ปศุสัตว์ในพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางในป่าอะเมซอน ส่วนใหญ่ถูกเพิกเฉย
โดยรวมแล้ว มาตรการนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นทีละน้อย และน้อยกว่าที่จำเป็นต่อการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น แจสเปอร์ อินเวนเตอร์ รองผู้อำนวยการโครงการของกรีนพีซ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “Cop30 เริ่มต้นด้วยความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้า แต่จบลงด้วยความผิดหวังเล็กน้อย นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากการเจรจาไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง และมันกลับล้มเหลว”
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า มีความคืบหน้าเกิดขึ้น แต่เตือนว่าการบรรลุข้อตกลงกำลังทำได้ยากขึ้น “ตำรวจยึดหลักฉันทามติ และในช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ การบรรลุฉันทามติก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ” เขากล่าว “ผมไม่สามารถแสร้งทำเป็นว่า Cop30 ได้ส่งมอบทุกสิ่งที่จำเป็นแล้ว ช่องว่างระหว่างจุดที่เราอยู่และสิ่งที่วิทยาศาสตร์ต้องการยังคงกว้างอย่างน่าเป็นห่วง”
วอปเก โฮคสตรา กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนความรู้สึกโล่งใจ “มันอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่มันเป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง สหภาพยุโรปยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียว ต่อสู้เพื่อความทะเยอทะยานในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ” เขาโพสต์บน X แม้ว่าความสามัคคีนั้นจะถูกทดสอบอย่างหนักก็ตาม
