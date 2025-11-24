MBK สานพลังพันธมิตรสายกรีน มุ่งรักษ์โลก สร้างสังคมยั่งยืน ผ่านงาน “Green Community# 2 Together for Sustainability” ย้ำพันธกิจ MBK Care

เอ็ม บี เค รวมพลังพันธมิตรสายกรีน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมพร้อมร่วมมือ เดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดงาน “Green Community# 2 Together for Sustainability” ภายใต้โครงการ MBK CARE ณ ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนางสาวพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสังคมสีเขียวและขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ แบ่งปันแนวคิด และลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ โดยจัดแบ่งเป็น 5 โซนที่น่าสนใจ
โซนแรก Sustrend in Action โชว์นวัตกรรมกรีนที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรสายกรีน ได้แก่ โครงการ Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด มูลนิธิมือวิเศษ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ Bangkajao Craft , Khlong Song Nam , SCGP , ShooShoke , SS Textile 2009 , WASTEBUY DELIVERY และYOLO
โซนที่สอง Sustrend Market ตลาดอาหารและสินค้าสายกรีน รวมถึงผลิตภัณฑ์ Eco Friendly เพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิ ร้านบ้านน้อย (Baannoi) ที่นำขนมไทยจากวัตถุดิบอินทรีย์มาจำหน่าย ร้าน Kruusa นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ ทั้งคอมบูชา กิมจิ ผักดอง นมถั่ว ซึ่งผลิตด้วยวัตถุดิบอินทรีย์ ไร้สารเคมี และปลอด GMO ร้านสวนป่ามะพร้าวลุงวิท ที่มีการจัดการมะพร้าวด้วยแนวคิด Zero Waste ร้านดี มี สุข ที่นำสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป natural & organic ร้านขุนน่านคอฟฟี่ นำเมล็ดกาแฟจากโครงการคืนผืนป่าให้แม่ด้วยกาแฟพ่อ มาให้ได้ลิ้มรสไปพร้อมกับการได้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
โซนที่สาม Sustrend Talk ทอล์คเพื่อโลกอนาคต ต้อนรับเทรนด์ใหม่ในปี 2026 ในประเด็น “ความยั่งยืนไม่ใช่เทรนด์ แต่คือทิศทางของอนาคต” โดยมีพันธมิตรสายกรีน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำโดย ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด กอปร ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ออกแบบ และสารสนเทศ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste อลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ รวมถึงประเด็น “Save the Wild protect the Sea : Community for Life” ขับเคลื่อนชุมชนอย่างมี Character ที่ยั่งยืน โดยกลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ นำโดย สุรดา กาญจนภัคพงค์ (กบ) อินทเดช พิทักษ์สรยุทธ (อ. ลูกปืน) ชัยยุทธ ชูศักดิ์ไพบูลย์ (เกรย์) ปริญญา พิทักษณ์ (บ๊อบ สายแข็ง) และสงวนสิทธิ์ เรืองดำ (เบิ้ม)
โซนที่สี่ Sustrend Workshops เวิร์กชอปด้านความยั่งยืน การลงมือทำจริงเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้น่าอยู่ของ TAM:DA และสตูดิโอของ เป๋-ธนวัต มณีนาว ที่นำสิ่งของที่คนไม่เห็นคุณค่ามาทำขึ้นใหม่กับ DIY ปกสมุดจากวัสดุเหลือใช้มาทำ “Face(note)book”
โซนที่ห้า Sustrend Kid Playground ชวนเด็กๆ มาเพลิดเพลินกับสนามเด็กเล่นสีเขียว เติมเต็มความสนุกไปพร้อมกับการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล MBK Energy Awards ให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่มีการใช้พลังงานไฟ้ฟ้าลดลงมากที่สุด เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในร้านค้า ทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ
การจัดงาน Green Community# 2 Together for Sustainability ภายใต้โครงการ MBK CARE เป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของ MBK ซึ่งเน้นการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม ผ่านการทำกิจกรรม CSR ที่หลากหลาย เช่น การรับบริจาคสิ่งของ การส่งเสริมการใช้ถุงผ้า การสนับสนุนด้านการศึกษา และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงสร้างความตระหนักรู้ แต่ยังกระตุ้นและขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้ทุกคนร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ./