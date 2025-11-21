นักศึกษาม.กรุงเทพฝีมือดีเด่นคว้า 3 รางวัลระดับชาติจาก สสอท.

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างผลงานดีเด่นด้านวิชาการและด้านกิจกรรม รับรางวัลระดับชาติ 3 รางวัล นางสาวอาทิตยา พรวศิน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์, Dr.Kaiyu Yang นักศึกษาปริญญาเอก รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ทีม LEMONSPACE รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น ประเภททีม จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ในงานครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯครั้งที่ 48
ในการนี้ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ สสอท. ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ สโมสรทหารบก