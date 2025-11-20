ไทยเร่งเป้าขอเงินสนับสนุนกองทุนภูมิอากาศในการประชุม COP30 : ช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนสีเขียวต้นทุนต่ำแก่ผู้ประกอบการในประเทศ

•โลกตั้งเป้าระดมทุนด้านภูมิอากาศกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี (42 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2035 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายจำกัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5°C ตามข้อตกลงปารีส
•ไทยตั้งเป้าดึงดูดเงินกองทุนภูมิอากาศมากกว่า 38,000 ล้านบาท จากเวที COP30 ขณะที่วงเงินสนับสนุน (Grant) ที่ได้รับในอดีตกำลังจะทยอยสิ้นสุดในปี 2030
•ในอนาคตไทยจะมีแหล่งเงินทุนสีเขียวต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น ทั้งสำหรับภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ที่พร้อมลงทุนในโครงการยั่งยืน
การเร่งระดมทุนภูมิอากาศเพื่อการเปลี่ยนผ่านของประเทศกำลังพัฒนา
การประชุม COP30 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกในการเร่งแก้ปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ และการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยให้ทุกประเทศบรรลุเป้าหมาย Net Zero โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้ว ส่งมอบเงินสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนา
หนึ่งในประเด็นที่ต้องติดตามของการประชุมครั้งนี้คือ การตั้งเป้าระดมเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศจากทุกภาคส่วน 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 42 ล้านล้านบาท) ต่อปี ภายในปี 2035 เพื่อปิดช่องว่างเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5°C ภายใต้ข้อตกลงปารีส
ไทยมุ่งขอเงินทุนสนับสนุนด้านภูมิอากาศจากต่างชาติ
ในช่วงปี 2022-2024 ไทยได้รับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า (Grant) รวมกว่า 38,668 ล้านบาท ครอบคลุม 66 โครงการ ผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคี เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และกองทุนสีเขียวเพื่อภูมิอากาศ (GCF)
เงินสนับสนุนที่ไทยได้รับในช่วงที่ผ่านมาจะทยอยหมดลงในปี 2030 ขณะที่ไทยต้องการเงินทุน Climate Finance สูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อบรรลุ Net Zero ในปี 2050 ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ไทยเหลือวงเงิน Grant ประมาณ 8,848 ล้านบาท สำหรับ 26 โครงการ และจะหมดลงภายในปี 2030
โดยแบ่งเป็นโครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) 15 โครงการ มูลค่า 5,495.6 ล้านบาท โครงการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 4 โครงการ มูลค่า 705.2 ล้านบาท และโครงการแบบบูรณาการ (Cross-cutting) 7 โครงการ มูลค่า 2,647.2 ล้านบาท
ในการประชุม COP30 ไทยตั้งเป้าระดมทุนเพื่อกองทุนสภาพภูมิอากาศจากต่างประเทศมากกว่า 38,000 ล้านบาท โดยจะนำเสนอ NDC 3.0 ที่ไทยตั้งเป้า Net Zero เร็วขึ้นถึง 15 ปี ภายในปี 2050 และแสดงศักยภาพของไทยด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น โครงการโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาเงินทุนดังกล่าว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าไทยขาดเงินทุน Climate Finance เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zeroจำนวนมาก ทำให้ไทยมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศสูงขึ้น และจะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเงินทุนสีเขียวที่ต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการในอนาคต
แหล่งเงินทุน Climate Finance สำหรับ SMEs เพื่อปรับตัวสู่ความยั่งยืน
หากปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs พร้อมลงทุนในโครงการด้านความยั่งยืน แต่เผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ สามารถขอรับเงินสนับสนุนต้นทุนต่ำจากกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากทั้งในไทยและต่างประเทศ ตามความเหมาะสมของธุรกิจและวัตถุประสงค์โครงการ (ศึกษาเพิ่มเติมที่: ส่องแหล่งขอทุนสำคัญด้าน Climate Change ที่องค์กรไทยควรรู้)
บทความโดย นราพร สังสะนา เจ้าหน้าที่วิจัย
naraphon.s@kasikornresearch
ที่มา: วิเคราะห์และรวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย และศูนย์วิจัยสภาพภูมิอากาศสร้างสรรค์ (Creative Climate Research)