มอนเดลีซฯ สานต่อความเป็นผู้นำเพื่อสังคม คว้ารางวัล 2025 AMCHAM Corporate Impact Awards ระดับแพลทินัม

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Recognition Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยนางไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายไซมอน เดนย์ กรรมการบริหาร หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และ นางแคทเธอรีน สปิลแมน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
มอนเดลีซ ประเทศไทย คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Recognition Award ในระดับ แพลทินัม (Platinum) เป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 11 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ สนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการเป็นผู้นำการบริโภคของว่างในอนาคตด้วยการนำเสนอของว่างที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและผลิตในแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีทั้งของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
นางไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "รางวัลนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่นอกเหนือไปจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราเข้าใจดีว่าอนาคตของขนมและของว่างขึ้นอยู่กับการอุทิศตนเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม และเป้าหมายของเราคือการสร้างช่วงเวลาที่สนุกสนานผ่านผลิตภัณฑ์ขนม โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน"
มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ถ่ายทอดความมุ่งมั่นระดับโลกผ่านการดำเนินการในประเทศไทยที่ตรงเป้าหมายผ่านกรอบโครงสร้างการทำงานของความยั่งยืนที่ชัดเจน โครงการริเริ่มต่างๆ เป็นความท้าทายระดับชาติ อาทิ การจัดการขยะพลาสติกและความไม่มั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อแนวคิด ESG และมีหลายโครงการหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
•มุ่งเน้นความพยายามในเศรษฐกิจหมุนเวียน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยได้มีการปรับปรุงการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์ โดยภายในปี 2567 กว่า 96% ของบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ถูกออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้ นอกจากนั้น บริษัทได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง เครือข่าย PRO-Thailand Network และ TIMPSE และสนับสนุน Circulate Capital Ocean Fund ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนผู้รีไซเคิลท้องถิ่นที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงอย่าง Union J.Plus (UJP) ในการขยายการดำเนินงานเกี่ยวกับพลาสติกในเศรษฐกิจหมุนเวียน
•โครงการ Trash Right
เป็นโครงการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และ Trash Lucky โดยโครงการนี้ช่วยส่งเสริมความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเยาวชนไทยและสนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน โครงการ Trash Right เข้าถึงนักเรียนกว่า 20,000 คนใน 22 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยมีการรีไซเคิลขยะประเภทพลาสติกกระดาษ โลหะ และแก้ว มากกว่า 9,400 กิโลกรัม โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 36 ตัน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
•การช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน
มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่าง มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS Thailand) และมูลนิธิกระจกเงา เพื่อบริจาคผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกของบริษัทอีกด้วย
“ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืน รางวัลนี้เป็นหลักฐานถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการบูรณาการความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในแนวปฏิบัติทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ดีทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นต่อยอดการเดินทางสู่ความเป็นเลิศนี้ต่อไป” นางไอดารากล่าวเพิ่มเติม
มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับโรดแมปความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้รีไซเคิลได้และลดการใช้พลาสติกใหม่ ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกของบริษัทในการบรรลุ Net Zero ภายในปี 2593 และยังคงมุ่งมั่นในการผนวกรวมแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในทุกระดับ ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน สนับสนุนชุมชน และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทย ./