ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ - เดอะ สตรีท รัชดา จับมือ SCIeco เดินหน้าสู่ Zero Waste to Landfill ชูโมเดลจัดการขยะครบวงจร

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานชั้นนำที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ศูนย์รวมบริการและกิจกรรมใจกลางรัชดาที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง จับมือเดินหน้าสู่การเป็นอาคารรักษ์โลก มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการบริหารจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่ทั้งสองอาคาร
โดยเป็นการยกระดับจัดการขยะทั่วไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพลังงาน นับเป็นการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการขยะครบวงจรกับ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (SCIeco) ใน SCG ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะและกากอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill คือการไม่ส่งขยะไปฝังกลบ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันให้อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เป็นอาคารรักษ์โลกเพื่อตอบรับปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น โดยได้เดินหน้ายกระดับการจัดการขยะอย่างเต็มกำลังด้วยความร่วมมือจากผู้เช่าที่เข้าร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างต้นแบบในการจัดการขยะอย่างถาวร สอดคล้องกับแนวคิด GO GREEN และเป้าหมาย Zero Waste to Landfill ที่วางไว้ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัท SCIeco ทำให้ระบบจัดการขยะมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์เชิงพลังงานได้จริง สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด
นายฉลอง ลิ่มสุนทรากุล Managing Director, SCIeco กล่าวว่า SCIeco มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบในการจัดการขยะครบวงจร ในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ SCIeco ที่มุ่งขับเคลื่อนการจัดการของเสียตามแนวทาง Zero Waste to Landfill เพื่อให้ขยะทุกประเภทได้รับการจัดการอย่างมีคุณค่าและได้ประโยชน์สูงสุด โดย SCIeco จะนำขยะทั่วไปที่ผ่านการคัดแยกแล้ว เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ซึ่งสามารถนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของ SCG ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ
ความร่วมมือในครั้งนี้ กำหนดให้ทั้งสองอาคารรับผิดชอบในการส่งเสริมและจัดการให้ผู้เช่าคัดแยกขยะทั่วไปตั้งแต่ต้นทาง จากนั้น SCIeco จะเป็นผู้บริหารจัดการขยะเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ และจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของ SCG ต่อไป
“กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นแต่เพียงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณขยะฝังกลบได้อย่างถาวร เสริมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคธุรกิจ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายฉลอง กล่าว
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งตัวแทนผู้เช่าของทั้งสองอาคารที่เข้าร่วมขานรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean), บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน), บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด และ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกฝ่าย ตั้งแต่การคัดแยกขยะที่ต้นทางจนถึงการแปรสภาพขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขยะทั่วไปจากทั้งสองอาคารมีปริมาณรวมประมาณ 40,000 กิโลกรัมต่อเดือน ขยะเหล่านี้จะถูกรวบรวมและส่งต่อให้ SCIeco เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF และนำไปใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ SCG ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Zero Waste to Landfill เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีในระยะยาว