ม.รังสิต จัดกิจกรรม “Smart Business Workshop: Boosting Efficiency with AI”

สาขาวิชา Information and Communication Technology วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา หัวข้อ “Smart Business Workshop: Boosting Efficiency with AI” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรเกริง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.บิลเลล อาร์บาอุย จากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมบรรยาย และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ AI ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกรณีศึกษาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชรประสาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ Mr. Jeroen Shedler ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการเปิดสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่ในโลกยุคดิจิทัล บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และเรียนรู้เทคนิคการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต