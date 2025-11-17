xs
มอบแล้ว!! WP Energy ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแห่งแรก ให้โรงพยาบาลท่าเรือ ตามโครงการ “WP Solar for Good”

17 พ.ย. 2568 17:00


(ซ้าย) แพทย์หญิงวิวรรณ พงศ์พัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ (ขวา) นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy บริษัทกลุ่มพลังงานครบวงจร ผู้นำธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจด้านความยั่งยืน “WE PROMISE” อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านผลสำเร็จของโครงการ “WP Solar for Good” พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรกตามแผนการที่ได้ประกาศไว้เป็นเรียบร้อยแล้ว ด้วยกำลังการติดตั้ง 63.675 กิโลวัตต์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นจริง 

โดย WP Energy ตั้งเป้าขยายผลโครงการต่อเนื่องในปีหน้าด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ครอบคลุมกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 400 กิโลวัตต์ ซึ่งในระยะยาวบริษัทมีแผนการในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนหรือสถานที่สาธารณะประโยชน์ ควบคู่กับการมอบก๊าซหุงต้มให้แก่สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 60 ล้านบาท

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ “WP Solar for Good” เป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของ WP Energy ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของพันธกิจ “WE PROMISE” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คำมั่นสัญญา แต่คือแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน และเปิดรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของสังคม รวมถึงการยกระดับศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ประกอบกับการมุ่งเป็น Service & Energy Solution Provider โดยการนำวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญทั้งจากธุรกิจหลักในการจัดจำหน่าย LPG ภายใต้แบรนด์เวิลด์แก๊ส และบริการให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งและให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปแล้วนั้น ล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แห่งแรกตามแผนการที่ได้ประกาศไว้เป็นเรียบร้อยแล้ว อันเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนให้คนไทยมีพลังงานสะอาดใช้งาน ผ่านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ”


นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2568 นี้ ได้นำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งแรก ด้วยกำลังการติดตั้ง 63.675 กิโลวัตต์ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงเดือนละ 25,000 บาท หรือ 300,000 บาทต่อปี ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไปพัฒนาประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน และในปี 2569 บริษัทพร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 40 แห่งทั่วประเทศ ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 400 กิโลวัตต์ โดยตลอดทั้งโครงการบริษัทตั้งเป้าขยายการติดตั้งให้กับวัด โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนรวมกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยกำลังการผลิตรวมถึง 2,060 กิโลวัตต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือภายในปี 2573

ไม่เพียงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ยังได้สนับสนุนก๊าซหุงต้มแบรนด์เวิลด์แก๊ส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 50,000 กิโลกรัมต่อปี เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิต เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นการสนับสนุนด้านพลังงานสะอาด ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในหลายๆ ด้าน จึงถือเป็นการสนับสนุนด้านความยั่งยืนของประเทศในอนาคต อีกทั้งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญในการผลักดัน “พลังงานสะอาด” ให้เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คน และเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง


แพทย์หญิงวิวรรณ พงศ์พัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนพลังของภาคเอกชนและระบบสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยกระจายภาระการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน ทำให้บริการสำคัญๆ ในโรงพยาบาลดำเนินการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวมาช่วยเสริมศักยภาพในส่วนอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลได้อีกมากมาย โดยแนวทางนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมให้มีการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยโรงพยาบาลท่าเรือจะทำงานร่วมกับดับบลิวพีเอ็นเนอร์ยี่ ในการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการใช้พลังงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แล้ว เพื่อนำมาปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการปลูกฝังวัฒนธรรมในการใช้พลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นจริงภายในองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในระยะยาว”

“ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ มุ่งหวังว่าเมื่อดำเนินงานโครงการ WP Solar for Good ครบทั้ง 200 แห่ง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศได้กว่า 1,030,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 12.36 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1,483.2 ตัน CO₂ ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 67,000 ต้น ขณะเดียวกันบริษัทยังได้เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว, เวิร์กช็อปด้านพลังงานสะอาด, และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและจุดประกายความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ชมกมล กล่าวสรุป

(ซ้าย) แพทย์หญิงวิวรรณ พงศ์พัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าเรือ (ขวา) นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
