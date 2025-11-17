แวนทีฟ คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Impact Recognition 13 ปีซ้อน ย้ำความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่การดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างยั่งยืน

แวนทีฟ ประเทศไทย ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานทั่วโลกกว่า 70 ปี คว้ารางวัล AMCHAM Corporate Impact Recognition ระดับแพลทตินัม ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ตอกย้ำความเป็นผู้นำ และสะท้อนพันธกิจในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไตในไทยไปพร้อมกับการดำเนินงานที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ภายใต้แนวคิด “Extending Lives, Expanding Possibilities – ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้”
ตลอด 40 ปีในประเทศไทย แวนทีฟขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน ผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานวิ่งการกุศลประจำปี Vantive KIDNEY Run ระดมทุนมอบรายได้จากกิจกรรมให้กับผู้ป่วยโรคไต 100% แบบไม่หักค่าใช้จ่าย โครงการ Green Nephrology ที่ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในการให้ความรู้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับการทำความสะอาดถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการให้สิทธิลางานเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้
นอกจากนี้ ยังมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของแวนทีฟมีคุณภาพระดับสากล โดยถูกผลิตภายในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อทั้งผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม แวนทีฟยังคงเดินหน้าผสานนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยในระยะยาวต่อไป