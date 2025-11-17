การบินไทย จัด "TG UPCYCLING DESIGN CAMP 2025" เปลี่ยน "รถคาร์ทปลดระวาง" เป็นงานศิลปะ-เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดกิจกรรม “TG UPCYCLING DESIGN CAMP 2025: From Cart to Creation” รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมแนวคิด Circular Economy ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยนำ "รถคาร์ทปลดระวาง" มาต่อยอดเป็น "งานศิลปะและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้งานได้จริง" พร้อมผลักดันแนวคิด Zero Waste Living ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในครั้งนี้ คณะสถาปัตย์ฯ สจล. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ก่อนจะพัฒนาเป็นผลงานจริงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทยฯ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า“โครงการนี้ยังสะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของการบินไทยต่อความยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เราไม่เพียงสนับสนุนสิ่งแวดล้อม แต่ยังสนับสนุนสังคม และบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ทุกครั้งที่เรานำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ นั่นคือการแสดงให้เห็นว่า ทุกการกระทำสามารถสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง”
ในปี 2025 มีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม โดยมีผลงานโดดเด่นและสวยงามทั้งในด้านการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพการใช้งานจริง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากการบินไทย ได้แก่ ชนานันท์ จงจิตรนันท์ ผู้แทนสายทรัพยากรบุคคล และ ชูเกียรติ พฤฒิธรรมกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากหลายหน่วยงาน อาทิ
· นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงภาพลักษณ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด (Design & Architect Styling / Market Trend Expert)
· ศีลวัตร วีรกุล นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (Industrial Designers Society of Thailand: IDS)
· ชีวิน ศิริศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ERECTRUS นักออกแบบและผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสู่ตลาดจริง
โดยรางวัลที่มอบให้ในปีนี้ ได้แก่
• รางวัลชนะเลิศ: มหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าของผลงาน TG.01/02 และ TG.00 ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำส่วนประกอบของรถคาร์ทที่ปลดระวางแล้ว มาผ่านกระบวนการออกแบบใหม่ (Redesign) เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ โคมไฟตั้งพื้น และป้ายไฟ ที่สวยงามและใช้งานได้จริง
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของผลงาน TG Photo Booth Memory ซึ่งนำเสนอคอนเซปต์ “การบันทึกความทรงจำ” โดยออกแบบให้ติดตั้งในเลาจ์รับรอง เพื่อให้ผู้โดยสารของการบินไทยสามารถบันทึกภาพความประทับใจก่อนออกเดินทาง
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการออกแบบ Cheeva Exclusive Home- Based Exercise Set ชุดเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ารุ่นใหม่ มุ่งเน้นความสะดวกและการใช้งานในพื้นที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของการบินไทยในการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การปฏิบัติจริง พร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดวัสดุที่หมดอายุการใช้งาน ให้กลับมามีชีวิตใหม่ในรูปแบบของงานศิลปะและเฟอร์นิเจอร์ที่ทรงคุณค่า สะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์และความยั่งยืนขององค์กรในเวลาเดียวกัน