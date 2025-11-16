จุฬาฯ – PMCU – เอไอเอส - ช่อง 7 HD ร่วมเปิดพื้นที่ AIS SIAM จัดกิจกรรม “สยามน้อมอาลัย ด้วยหัวใจที่เท่าเทียม” เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และช่อง7 HD ขอแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน และเนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ ได้เปิดพื้นที่ AIS SIAM จัดกิจกรรม “สยามน้อมอาลัย ด้วยหัวใจที่เท่าเทียม” เพื่อสะท้อนเจตนารมน์ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียม พร้อมตอกย้ำบทบาทสยามสแควร์ให้เป็นต้นแบบพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้าง ให้ทุกคนสามารถร่วมแสดงความอาลัยได้อย่างภาคภูมิใจ
ด้วยการให้ประชาชนและผู้พิการทุกคน ร่วมเขียนข้อความแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับผู้พิการจะได้แสดงความอาลัยผ่านอักษรเบรลล์ พร้อมส่งต่อข้อความแสดงความอาลัยขึ้นจอกลางสยาม เพื่อให้จอ AIS SIAM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความอาลัย และมีการบรรเลง–ขับร้องบทเพลง “แม่แห่งแผ่นดิน” โดยวงออร์เคสตร้าคนตาบอดแห่งประเทศไทย แสดงถึงความตั้งใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมไทยโดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จึงทำให้เกิดกิจกรรม “สยามน้อมอาลัย ด้วยหัวใจที่เท่าเทียม” ในวันนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการ ได้มีส่วนร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการ ที่ทรงให้ความเมตตาและพระราชทานโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเสมอมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ไทย ซึ่งมุ่งสร้างความเท่าเทียม ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดิฉันหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้คนพิการได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง”
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) เอไอเอส และช่อง 7 HD ในการจัดกิจกรรม “สยามน้อมอาลัย ด้วยหัวใจที่เท่าเทียม” เพื่อให้ประชาชนและคนพิการได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวม การจัดกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับปณิธานของจุฬาฯ ที่มุ่งพัฒนาสังคมให้ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน สะท้อนเจตนารมณ์ CHULA FOR ALL ที่มุ่งสร้างพื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นต้นแบบพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถร่วมแสดงความอาลัยได้อย่างภาคภูมิใจ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ทั้งในมิติของกายภาพ จิตใจ และสังคม พร้อมเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการสานต่อแนวพระราชปณิธาน เพื่อสังคมไทยที่งดงามและยั่งยืน”
นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่ AIS SIAM เพื่อให้คนไทยทุกคนรวมถึงผู้พิการได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมและส่งเสริมคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ในฐานะองค์กรเทคโนโลยีของคนไทย เอไอเอสเชื่อมั่นว่าความเท่าเทียมต้องเริ่มจากการออกแบบเพื่อทุกคน ทั้งในเชิงพื้นที่และบริการ เราจึงมุ่งพัฒนาแนวคิดการออกแบบที่เข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล หรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้ผู้พิการและทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างภาคภูมิใจและเท่าเทียม ทั้งนี้พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการสืบสานพระราชปณิธาน และสร้างสังคมไทยที่งดงามอย่างยั่งยืน”
และนายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) ได้ร่วมเขียนข้อความแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บรรยากาศภายในงานบริเวณหน้าอาคาร AIS SIAM และตลอดเส้นทาง SIAM Walking Street เต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง และความสง่างาม จากการแสดงดนตรีไทยโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมแสดงความอาลัยรูปแบบพิเศษผ่านอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการ พร้อมส่งต่อคำไว้อาลัยขึ้นจอกลางสยาม นอกจากนี้ ยังมีการบรรเลง–ขับร้องบทเพลง “แม่แห่งแผ่นดิน” โดยวงออร์เคสตร้าคนตาบอดแห่งประเทศไทย นับว่าสะท้อนถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความร่วมมือของทุกคนในสังคม ที่มุ่งมั่นสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมร่วมกัน
คณะผู้จัดงานทุกภาคส่วน ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอร่วมสืบสานแนวพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี