บ้านปู มุ่งโค้ชชิ่งเชิงลึก เสริมแกร่ง SE โชว์ ‘เพลินไพร’ เติบโตก้าวกระโด

เพราะเราเชื่อว่าความยั่งยืนเริ่มต้นจาก “คน” บ้านปูร่วมเดินเคียงข้างผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้วยพลังของการโค้ชชิ่งเชิงลึก สู่การปลดล็อกศักยภาพ “เพลินไพร”ธุรกิจชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาสมุนไพรและแนวคิดเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างแบรนด์ให้เติบโตไปพร้อมชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา โครงการ Banpu Champions for Change (BC4C) ไม่ได้เพียงบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น (Incubation Program) เท่านั้น แต่ยังเน้น “เร่งศักยภาพการเติบโต” ของผู้ประกอบการในระยะขยายผล (Acceleration Program) ให้สามารถยกระดับการดำเนินงานและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่กว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น
ในปีนี้ โครงการฯ ได้ปรับรูปแบบ Acceleration Program จากกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุน มาสู่การพัฒนา “คุณภาพการเติบโต” ของกิจการในเชิงลึก ผ่านแนวทาง โค้ชชิ่งเชิงลึก (Precision Coaching) หรือการ “โค้ชแบบเฉพาะบุคคล” ที่ออกแบบกระบวนการให้เหมาะกับแต่ละกิจการ โดยอาศัยการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา พร้อมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ เพื่อค้นหาแนวทางที่สอดคล้องกับ จริต บริบท และเป้าหมายเฉพาะของ แต่ละกิจการ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเสริมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าเดิม
รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ บ้านปูในบทบาท Co-Pilot หรือคู่ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ โดยร่วมกับ โค้ชเอก - สุพลชัย กีรติขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ และมีประสบการณ์ช่วยเหลือธุรกิจเพื่อสังคมมานานกว่า 8 ปี ได้เชื่อมโยงนำความเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ มาช่วยวางระบบและขับเคลื่อนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ให้เติบโตอย่างมีทิศทางและมั่นคง
หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนคือ ‘เพลินไพร’ ธุรกิจชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาสมุนไพรและแนวคิดเกษตรอินทรีย์ แต่ยังต้องการการพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารคุณค่าให้ตลาดและผู้บริโภคในวงกว้างเข้าใจ เราจึงเข้ามาทำหน้าที่สร้างกลไกการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทั้งความรู้ เครื่องมือ และความมั่นใจในการยืนได้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็น สะพานเชื่อม ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาส รวมถึง เพื่อเปลี่ยน “ความตั้งใจดีของชุมชน” ให้กลายเป็น “แบรนด์ที่แข็งแกร่งและยืนหยัดได้จริงในตลาด”
นายแพทย์นรุตม์ อภิชาตอำมฤต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม “เพลินไพร” กล่าวว่า เพลินไพรเกิดจากประสบการณ์ของทีมแพทย์ชนบทที่ทำงานในพื้นที่มากว่า 10 ปี เห็นผลกระทบของเกษตรเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงอยากสร้างทางเลือกใหม่ให้คนในชุมชน โดยเริ่มจากเกษตรอินทรีย์ ปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นอย่าง ขมิ้น ไพล มะกรูด โดยไม่ใช้สารเคมี และตั้งเป้าให้สมุนไพรเหล่านี้เป็น “ยารักษาชีวิต” ของคนและของแผ่นดิน
แม้จะมีความตั้งใจที่ดีและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอยู่ในมือ แต่เพลินไพรเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และการสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เรียกง่ายๆ ว่าเราอยากเติบโต แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรให้สมดุลระหว่างความยั่งยืนกับการขายได้จริง เพลินไพรจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ BC4C ในปีที่ 13 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล (Acceleration Program) และต่อเนื่องใน BC4C ปีที่ 14 ภายใต้แนวทาง Precision Coaching ที่เข้มข้นของโครงการฯ ที่ไม่ได้สอนให้เราทำธุรกิจเก่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังยกระดับความคิด ความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไปพร้อมกัน
ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ผลักดันศักยภาพของเพลินไพร ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกำหนดเป้าหมายการสื่อสาร การขยายฐานลูกค้า และการสร้างรายได้ ได้อย่างชัดเจนและมีทิศทาง ทั้งยังสามารถสร้างจุดแข็งและคุณค่าที่เชื่อมโยง ระหว่างสุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาช่วยเปลี่ยนวิธีคิดและปรับกลยุทธ์ 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
1.พลิกโมเดลธุรกิจ (Business Model): เปลี่ยนจากการมุ่งขายผลิตภัณฑ์ (Product-centric) ไปสู่การสร้างประสบการณ์ (Experience-centric) ในรูปแบบ “Wellness Tourism” โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง สร้างจุดแข็งที่เชื่อมโยง สุขภาพ – ชุมชน – สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
2.สร้างเอกลักษณ์และปรับทิศทางแบรนด์ (Brand Model): กำหนดตัวตนแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น พร้อมวางกลยุทธ์คอนเทนต์ที่สร้างคุณค่า เช่น การให้ความรู้เรื่องอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากเป็นพิเศษ (Ultra-processed food) ที่กลายเป็นไวรัล มียอดเข้าชมกว่า 1 ล้านครั้ง และผลักดันให้มีผู้ติดตามบน Facebook เพิ่มขึ้นจาก 3,000 เป็น 11,000 คน ภายในระยะเวลา 3 เดือน
3.การวางกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy): เสริมพลังแบรนด์ด้วยแผนสื่อสารที่มีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก (Target Audience) รวมถึงการสร้างเรื่องราวให้แบรนด์ (Brand Storytelling) ที่สื่อถึงคุณค่าของ “สุขภาพ–ชุมชน–สิ่งแวดล้อม” ที่เข้าถึงใจผู้บริโภค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
“การโค้ชชิ่งอย่างเข้มข้นของโครงการ BC4C ได้สร้างอิมแพคที่วัดผลได้จริงให้กับเพลินไพรในทุกมิติ โดยในด้านธุรกิจสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงถึง 65% ในช่วง 3 เดือน (ปลายเดือน พ.ค.-ส.ค. 2568) ด้านชุมชนได้ขยายเครือข่ายสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจาก 50 เป็น 80 คน และเกิดการริเริ่มโครงการ ‘เพลินไพรโฮม’ และการพัฒนาทีมนวดบำบัดในพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมถึงด้านแบรนด์ที่สามารถยกระดับจากสมุนไพรบ้าน ๆ กลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีตัวตนชัดเจนในตลาด และพร้อมที่จะเติบโตไปอีกขั้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายในอนาคตเราจะเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเต็มรูปแบบ และสร้าง ‘เพลินไพรโฮม’ ให้เป็นพื้นที่เชื่อมคนเมืองกับชุมชน เพื่อทำให้เพลินไพรเป็นโมเดลที่พิสูจน์ว่าธุรกิจที่โตไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นไปได้จริง” นายแพทย์นรุตม์ กล่าว
ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศผ่านการจ้างงานที่ช่วยสร้างรายได้ ผ่านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ “บ้านปูมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพ สร้างพลังแห่งอนาคต (Embracing Potential, Energizing People) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ่านกลไกการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม
โดยกลไกดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้ วิธีคิดและเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจ การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งทุน เพื่อให้การสนับสนุนทุกขั้นตอนเกิดผลลัพธ์จริงและต่อยอดได้ในระยะยาว SE เราเชื่อว่า เมื่อผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม พวกเขาจะสามารถยืนได้ด้วยตนเอง และกลายเป็นต้นแบบของการเติบโตอย่างมั่นคงและส่งต่อประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างได้อย่างแท้จริง” รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้าย
ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (BC4C) ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/banpuchampions