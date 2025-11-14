ทิสโก้ คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 สะท้อนความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มทิสโก้ ได้รับการประเมินคะแนนการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 844 บริษัท โดยมี 373 บริษัทที่สามารถรักษาคะแนนระดับสูงสุดไว้ได้ สะท้อนถึงมาตรฐานธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งของกลุ่มทิสโก้ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม
นายศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า “การได้รับคะแนนระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาลของกลุ่มทิสโก้ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ “Sustainable Focus” ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และการให้บริการอย่างเป็นธรรม ด้วยนโยบายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะ “Your Trusted Financial Advisory” ที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การประเมิน CGR ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งล้วนเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยในระยะยาว ./