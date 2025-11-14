NEO ชวนคนรุ่นใหม่ถอดรหัสความยั่งยืน ในงาน "sustainNEOvation" A Journey From Core To Care

ไม่ได้แค่พูด! แต่ "ทำจริง-ทำต่อเนื่อง-ครบทุกความใส่ใจ" ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมยั่งยืนเพื่อให้ชีวิตของคุณและโลกที่ดีขึ้น
เปิด 6 โซนไฮไลต์ ถอดรหัสความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เปลี่ยนเรื่องรักษ์โลกให้เป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้นำ FMCG แห่งนวัตกรรมสัญชาติไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ประกาศโรดแมปการเดินทางสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Pathway) พ.ศ. 2593 ผ่านงานโชว์เคสนวัตกรรมความยั่งยืนแห่งปี “sustainNEOvation: A Journey From Core to Care” พร้อมเผยความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการลงมือ "ทำจริง-ทำต่อเนื่อง-ครบทุกความใส่ใจ" เช่น การบรรลุเป้าหมายปล่อยน้ำเสียจากโรงงานเป็นศูนย์ (ZERO Water Discharge) และการลดใช้ Virgin Plastic ได้แล้วถึง 22% ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมโชว์นวัตกรรมด้านความยั่งยืน ผ่าน 6 โซนไฮไลต์ที่ถอดรหัสเส้นทางความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ซึ่งคิดมาอย่างครบวงจรตั้งแต่ "สูตรผลิตภัณฑ์" ถึง "บรรจุภัณฑ์" ช่วยให้การรักษ์โลกเริ่มต้นได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและดูแลโลกเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
กัสมา ธรฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น คือความตั้งใจของชาว NEO เพราะนอกจากความสะดวกสบายแล้ว เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เราจึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนในทุกกระบวนการจากต้นทางสู่ปลายทาง เพื่อให้แนวคิดด้านความยั่งยืนกลายเป็นจริง ผลลัพธ์คือผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อทั้งผู้บริโภคและดีต่อโลก ซึ่งสะท้อนถึง DNA และวิถีปฏิบัติของเราในการเดินทางสู่เป้าหมาย Net Zero"
ภายใต้แนวคิด “sustainNEOvation: A Journey From Core to Care” งานนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารนวัตกรรมความยั่งยืนของ NEO สู่คนรุ่นใหม่และสังคมในวงกว้าง โดยถอดรหัสแนวคิด "ทำจริง-ทำต่อเนื่อง-ครบทุกความใส่ใจ" พร้อมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนหลักการ ESG ให้กลายเป็นแผนงาน (Roadmap) และตัวชี้วัด (KPI) ที่จับต้องได้ ทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนองค์กรอย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593 ผ่านนิทรรศการที่นำพาทุกคนเดินทางจากแก่นความคิด (CORE) สู่ความใส่ใจ (CARE) ในทุกมิติ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านนวัตกรรมความยั่งยืน ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน และรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ไฮไลต์ 6 โซนพิเศษในงาน ‘sustainNEOvation’ ที่ถอดรหัสความยั่งยืนให้เป็นเรื่องง่าย:
1.A Journey to Net Zero Emissions: ตอกย้ำคำมั่นสัญญาและเป้าหมายที่ชัดเจนของ NEO ในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 (Net Zero Pathway) โชว์ความคืบหน้าสำคัญ เช่น การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานเป็นศูนย์ (ZERO Water Discharge), การลดใช้ PVC ให้ได้ 100% ภายในปี 2568, และความสำเร็จในการลดการใช้ Virgin Plastic ได้แล้วถึง 22% ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้
2.sustainNEOvation - คิดดีเพื่อโลก นวัตกรรมดีเพื่อคุณ: โซนที่ถอดรหัส ABCs for a Better World หัวใจสำคัญของ NEO ที่ผนวกนวัตกรรม (Innovation) เข้ากับความยั่งยืน (Sustainability) นำเสนอเทคโนโลยีเบื้องหลังผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เช่น สูตร Biodegradable ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือทำความสะอาดที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ, Cold Process กระบวนการผลิตแบบไม่ใช้ความร้อน ช่วยลดการใช้พลังงานและลดคาร์บอนตั้งแต่ต้นทาง และ Design for Recycling การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิล เป็นต้น
3.Sustainable Packaging - The More You Shower, The More You Care: เจาะลึกเบื้องหลังบรรจุภัณฑ์ที่ "แคร์" โลก ผ่านกรณีศึกษาของบีไนซ์ ที่ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยี Bi-Injection ลดการใช้สีที่ฝา, การออกแบบขวดใหม่เพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติก แต่ยังคงความแข็งแรง, การเพิ่มสัดส่วนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rHDPE)และการทำรอยปรุที่ฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคแยกขยะได้ง่ายขึ้น
4.Realive - From Waste to Value: จัดแสดงพลังของแนวคิด Upcycling ที่ NEO ชุบชีวิตพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตให้กลายเป็นของใช้ที่มีมูลค่าและดีไซน์สวยงาม เช่น เก้าอี้คิวบิค, จานรองแก้ว, กิ๊บหนีบซอง ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน พร้อมทั้งต่อยอดสู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน สะท้อนการสร้างคุณค่าจากสิ่งเหลือใช้สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม
5.Formulation - Wash Me IF You Care: เปิดโลกเบื้องหลัง "สูตรผลิตภัณฑ์" ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ นำเสนอนวัตกรรมการจัดการน้ำที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% จนบรรลุเป้าหมาย ZERO Water Discharge และนวัตกรรมสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เช่น สูตร Biodegradable ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ สูตร Organic ที่ส่งต่อความอ่อนโยนสู่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี Quick Rinse ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 3 เท่า
6.NEO CARE, NEO HOME - Together We Care: โซนสุดท้ายที่สร้างแรงบันดาลใจและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เพราะแค่ "แคร์" และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คิดมาเพื่อโลก ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จากไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ตอกย้ำว่าความแคร์ของผู้บริโภคคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุด
"หัวใจของเราคือการทำให้ความยั่งยืนจับต้องได้ในทุกผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้า อาบน้ำ หรือทำความสะอาดบ้าน ทุกการกระทำคือการดูแลโลกไปพร้อมกัน นี่คือความใส่ใจที่เราส่งมอบให้ในทุกๆ วัน" คุณกัสมา กล่าวเสริม
นวัตกรรมที่จับต้องได้ในผลิตภัณฑ์ของ NEO อาทิ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (ไฟน์ไลน์, ดีนี่) ที่มีสูตร Biodegradable และ Quick Rinse ช่วยประหยัดน้ำถึง 3 เท่า, ผลิตภัณฑ์กันแดด (บีไนซ์, วีไวต์) สูตร Coral Friendly, ผลิตภัณฑ์เพอร์ฟูมสเปรย์, ล้างจาน, ทำความสะอาด (ทรอส, สมาร์ท, โทมิ, เลิฟลี่เทล) ที่ผลิตด้วยเทคนิค Cold Process ช่วยลดการใช้พลังงานและลดคาร์บอนตั้งแต่ต้นทาง, ผลิตภัณฑ์น้ำหอม (เอเวอร์เซ้นส์) ที่พัฒนาสูตร Water Base และลดระยะเวลาการพักสินค้าในห้องเย็น (Aging time reduction) ช่วยประหยัดพลังงานและ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ (บีไนซ์) ที่ออกแบบให้ทุกชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์สามารถแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้
สำหรับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ESG ปัจจุบัน NEO บรรลุเป้าหมายการปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ (ZERO Water Discharge) และลดการใช้ Virgin Plastic ได้แล้วถึง 22% ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายลดการใช้ PVC 100% ภายในปี 2568 อย่างต่อเนื่อง สำหรับเป้าหมายระยะต่อไปภายในปี 2573 เรามุ่งเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็น 10%, เพิ่มพลังงานสีเขียวเป็น 40%, ลดก๊าซเรือนกระจกลง 20% และทำให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดรีไซเคิลได้ 100% ทั้งหมดนี้ดำเนินควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน Green Factory, การลดอุบัติเหตุ, และการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
"การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า NEO ลงมือทำจริงและทำอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังมีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่า การรักษ์โลกสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เพียงหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (rHDPE) และที่สำคัญไปกว่านั้น แนวทาง ESG ของ NEO ไม่ได้ทำแค่ในโรงงาน แต่เรามุ่งมั่นมอบองค์ความรู้ให้กับชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทำเกษตรในพื้นที่นีโอแคร์ ฟาร์มสุข ไปจนถึงการแปรรูปพลาสติกเหลือใช้เพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดสู่การจำหน่ายออนไลน์ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง" กัสมา กล่าวปิดท้าย
โดยงาน ‘sustainNEOvation: A Journey from CORE to CARE’ ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่ใส่ใจในประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เป็นการตอกย้ำว่าแนวคิดของ NEO ที่ทำให้เรื่อง ESG เป็นเรื่องง่ายและจับต้องได้ในชีวิตประจำวันนั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะถูกส่งต่อไปในวงกว้างได้สำเร็จ