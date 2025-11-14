ธนาคารกรุงเทพ ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ปี 2568

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า ทางสถาบันไทยพัฒน์ ได้ประกาศให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
“การที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2568 สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงิน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และการส่งเสริมคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเกณฑ์จัดระดับ ESG ในกลุ่มธุรกิจการเงิน / ธนาคาร โดยการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน” นายพิพัฒน์ กล่าว
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“ธนาคารกรุงเทพตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน โดยธนาคารตั้งเป้าหมาย Net Zero จากการดำเนินงานภายใน (Scope 1 และ 2) ภายในปี 2578 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุน (Scope 3 Category 15)
ภายในปีเป้าหมายของประเทศไทย พร้อมกับหลอมรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยื
นซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI