กสิกรไทย ประกาศผล AFTERKLASS AI Hackathon: Youth for Good แคมป์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ดีกว่า

ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการแข่งขัน Hackathon ในโครงการ AFTERKLASS Business KAMP 2025: Youth for Good ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ให้เยาวชนรวมทีมเข้าร่วมแข่งขันไอเดียพัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของปัญหาในสังคมไทย สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเปราะบางในสังคมอย่างยั่งยืน โดยทีม “วิศวะลูกพ่อหลุยส์” คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน “บ้านอุ่นใจ” แพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยเจ้าหน้าที่ประเมินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการอยู่กับครอบครัวที่เหมาะสม
นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยจัดโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Youth for Good” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมแข่งขันในการพัฒนาไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย โดยใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการส่งเสริมเยาวชน พัฒนาไอเดียนวัตกรรม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีทีมเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้ามาจำนวนมากถึง 151 ทีม และโครงการได้คัดเลือกจนเหลือ 8 ทีม ผ่านเข้าไปชิงในรอบ Hackathon Day จัดขึ้นระหว่าง 27-29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา น้อง ๆ เยาวชนทั้ง 8 ทีม ได้เรียนรู้จากปัญหาจริง วิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้ได้รับผลกระทบจริง และพัฒนาแนวคิดธุรกิจที่ตอบโจทย์ พร้อมได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยผลักดันให้นำไปพัฒนาต่อให้เกิดขึ้นจริง สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้จริงและยั่งยืน
ผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวิศวะลูกพ่อหลุยส์ กับไอเดีย ‘บ้านอุ่นใจ’ อัลกอริทึม AI ที่จะเข้ามาสนับสนุนขั้นตอนการประเมินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้พบกับครอบครัวที่เหมาะสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Rick and Morty เสนอไอเดีย ‘WaiJai - ไว้ใจ’ แพลตฟอร์มป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ ด้วย AI วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก Scammer ในช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุปลอดภัย และผู้ดูแลมั่นใจมากขึ้น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม AegisAI ไอเดีย ‘AegisAI’ แอปพลิเคชัน AI Agent ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากได้มีพื้นที่ผ่อนคลายและเข้าใจ พร้อมรับมือกับทุกวันที่จะได้เจอ
นายรวีกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่โครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกคิด และพัฒนาแนวคิดธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม รวมถึงสะท้อนถึงความตั้งใจในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่เยาว์วัย ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมให้เกิดขึ้นจริง สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.afterklass.com หรือ เฟซบุ๊กของ AFTERKLASS