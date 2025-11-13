ม.กรุงเทพ ส่งเสริมเยาวชนพัฒนานวัตกรรม อนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ AI Hackathon Elephant Identification 2025 การแข่งขันเพื่อนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนระบบฐานข้อมูลช้างในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ The Thai Embedded Systems Association (TESA), สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย, กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, วังช้างอยุธยา แล เพนียด, สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากการพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีระบบที่ดีพอสำหรับการระบุตัวตนช้างในแต่ละปางช้าง ทำให้ยากต่อการติดตาม การตรวจสอบการใช้งานและวางแผนการอนุรักษ์ในระยะยาว การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาระบบ AI เพื่อระบุตัวตนช้าง โดยชุดข้อมูลที่นำมาใช้นั้นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่วังช้างอยุธยา แล เพนียด ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลช้างที่ทันสมัย ที่สำคัญการแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจด้าน AI และการประมวลผลภาพ ได้แสดงความสามารถ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจริง การทำงานเป็นทีม และพัฒนานวัตกรรมที่มีความหมายต่อสังคม
นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ร่วมกัน โดยทีมนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม BCCROBOT โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมี นายสัตวแพทย์จุลชาติ จุลเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เป็นผู้มอบรางวัล สมาชิกในทีม 1.นายธิสวุฒิ จียาศักดิ์
2.นายภูมิพัฒน์ ไพศาลวัชรกิจ 3.นายศิวัช สุนทรภูษิต และอาจารย์โลจน์ฤทัย จอกน้อย เป็นที่ปรึกษา ระบบที่พัฒนาจากฝีมือของนักเรียนจากการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ สืบค้นหาข้อมูล ตรวจสอบตัวตนของช้าง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการและอนุรักษ์ช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย เป็นไปอย่างเป็นระบบต่อไป
นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเปิดมุมมองให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
1. รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ นายกสมาคม TESA และ ผศ.ดร.สันติ นุราช อุปนายกสมาคม TESA มาแชร์ความรู้เรื่อง AI EMBEDDED & TESAIOT DIGITAL TWIN FOR EDGE AI
2. นพ.เพิ่มศิลป์ บุญน้อม สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์ พูดคุยเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ กฎหมายสัตว์ และ พรบ.ช้าง
3. อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชวนคุยว่าทำไมเราต้องเรียนวิศวกรรมในโลกของ AI
4. อาจารย์วิชุกร คันธินทระ อาจารย์ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่าให้ฟังว่าเป็นวิศวกร AI ในยุคนี้ดียังไง
โครงการนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI และมุ่งมั่นนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปถึงความสำคัญของสัตว์ป่า และบทบาทของเทคโนโลยีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย