เอ็ม บี เค ผนึกพันธมิตรสายกรีน จัดงาน Green Community# 2 Together for Sustainability

เอ็ม บี เค ร่วมพลังพันธมิตรธุรกิจสายกรีน จัดงาน Green Community# 2 Together for Sustainability ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น.- 18.00 น. ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นงานที่ชวนเหล่าสายกรีนตัวแม่ มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ MBK CARE รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น Sustrend in Action งานโชว์นวัตกรรมกรีนที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรสายกรีน Sustrend Talk ทอล์คเพื่อโลกอนาคต ต้อนรับเทรนด์ใหม่ในปี 2026 รวมถึง ตลาดนัดอาหารและสินค้าสายกรีน ในโซน Sustrend Market ที่มาจำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ ทำจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
ECO FOOD NETWORK ร้านเครื่องหอมจากการสกัดจากผลผลิตทางธรรมชาติ น้ำปรุง เครื่องประทินผิว เครื่องหอม มาออกร้านปรุงแต่งกลิ่นกับชมพู่น้ำดอกไม้ จากเครือข่ายภาควิสาหกิจชุมชนเทือกเขาตะนาวศรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สวนป่ามะพร้าวลุงวิท สวนป่ามะพร้าวออร์แกนิกปลอดสารเคมี ที่ไม่ใช่เพียงปลูกมะพร้าวอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ใช้การจัดการแบบ Zero waste รวมถึงยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM–Organics International หรือสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ที่เป็นมาตรฐานสากล รับรองได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนอย่างแน่นอน
ร้านปันกันกรีน ร้านที่นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติโดย อ่อนโยนกับกับผู้ใช้และรักสิ่งแวดล้อม เพราะส่วนผสมหลักทำมาจากธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานสูตรมะกรูด น้ำยาซักผ้าสูตรน้ำสับปะรด น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรมะละกอ น้ำยาถูพื้นสูตรขมิ้นชัน เป็นต้น
ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดสายกรีนที่สอนให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร ได้นำผลิตภัณฑ์ upcycling ที่ไม่ใช้แล้วประดิษฐ์เป็นสิ่งของใหม่ ๆ มาจำหน่ายภายในงาน
รวมถึง ร้านน้ำยางกล้วย คราฟต์ byวิสาหกิจชุมชนพืชภัณฑ์พัฒนา ร้านที่นำเสื้อผ้า กระเป๋าเพ้นท์จากน้ำยางกล้วยและสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเกษตรกรสวนกล้วย ร้าน SAME THANG ร้านกระเป๋าที่ทำจากซองเมล็ดกาแฟที่ใช้แล้ว โดยช่างฝีมือชุมชน ร้านบ้านน้อย ร้านขนมไทยที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทั้งหมด ร้าน Khlong Song Nam ร้านจำหน่ายผ้าพันคอ กระเป๋า เสื้อ ตุ๊กตา อื่นๆ ที่ย้อมสีจากธรรมชาติ ฯลฯ ตลอดจน โซน Sustrend in Action ที่โชว์นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรสายกรีน พิเศษสุด เพียงแค่มาร่วมทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนในโซนนี้ ครบ 10 ดวง แลกรับพวงกุญแจ DIY จากฝากล่องข้าว Recycle 1 พวง
ห้ามพลาด ไม่ว่าจะสายกรีน สายช้อป เชิญมาร่วมเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลกคุณภาพดีๆ ด้วยกัน ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่งาน Green Community# 2 Together for Sustainability ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ งานนี้เพียงนำ ขวดพลาสติก มาลงทะเบียนเข้าชมงาน รับฟรีพวงกุญแจ Recycle จากฝาขวดน้ำคนละ 1 อัน กลับบ้านไปอีกด้วย