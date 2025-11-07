นิคม RIL ใน SCGC คว้า Eco-World Class 7 ปีซ้อน จาก กนอ.

บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด (RIL) ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ณ มาบตาพุด จ.ระยอง ได้รับการรับรองจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็น “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Industrial Estate - World Class (Eco-World Class)” ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกที่ได้รับการรับรองนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์และศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานการจัดการนิคมอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และได้นำเทคโนโลยี พร้อมทั้งระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายธงชัย งามเงินวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด เป็นผู้รับมอบ ในงาน Eco Innovation Forum 2025 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพัฒนาประเทศไทย ด้วยอุตสาหกรรมใหม่อย่างยั่งยืน
โรงงานในกลุ่มธุรกิจ SCGC รับใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน Eco Innovation Forum 2025
ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ESG มาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน อาทิ
โครงการโลจิสติกส์สีเขียว โดยนำรถยนต์ไฟฟ้า EV car และรถบัสโดยสารไฟฟ้า EV bus มาทดแทนการใช้รถยนต์น้ำมันดีเซล สามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งได้ถึง 50%
โครงการด้าน Eco-Efficiency โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศครบทั้ง 4 ด้าน ในการปรับปรุงการจัดการพลังงาน น้ำเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โครงการด้าน Eco School ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอาคารสีเขียว และสนับสนุนนโยบายของโรงเรียนในการยกระดับโรงเรียนเบอร์ 5 และพัฒนาการบริหารจัดการด้านพลังงานต่อเนื่อง
โครงการความปลอดภัยถนนสีขาว โดยมีนโยบายและมีการสนับสนุนดูแลความปลอดภัย ให้กับชุมชนโดยรอบ เช่น การปรับปรุงไฟจราจรภายในและภายนอกนิคม ไฟส่องสว่างเส้นทางที่ชุมชนใช้สัญจร รวมทั้งโครงการ The Lifesaver ผู้พิทักษ์ชีวิต เป็นต้น
นอกจากนี้ โรงงานในกลุ่มธุรกิจ SCGC ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกอบด้วย “โรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ได้แก่ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด และบริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญโดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างครบวงจร และบริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จํากัด ได้รับการรับรอง “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ระดับพื้นฐาน” (Eco Factory for Waste Processor Beginner) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการเชิงบูรณาการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน