ซีแอนด์จีฯ ร่วมปรับภูมิทัศน์ "สวนลาภาภิรมย์" เขตหนองแขม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชน

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ร่วมกับ 4 หน่วยงานสำคัญ ปรับภูมิทัศน์สวนลาภาภิรมย์ เขตหนองแขม ได้แก่ พระภิกษุวัดวงษ์ลาภาราม ประชาชนในชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม เจ้าหน้าที่กองสวนสาธารณะ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตหนองแขม และทีมงาน CSR บริษัท ซีแอนด์จีฯ ช่วยกันเก็บกวาด ตัดแต่งต้นไม้ ทาสี ปรับปรุงท่าน้ำและติดตั้งป้ายชื่อสวน ตลอดจนการประดับธงราวและไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2568 และได้จัดพิธีมอบสวนฯ ดังกล่าว โดยมี ท่านพระครูวุฒิธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม นางเครือมาศ ไพรวัลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และตัวแทนจากชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ “สวนลาภาภิรมย์” ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดวงษ์ลาภาราม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ.2564 บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ริมบ่อน้ำของวัดวงษ์ลาภารามเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของวัดและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เช่น ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม และชุมชนรักเจริญ จึงได้จัดทำโครงการบึงสวยน้ำใส ซีแอนด์จีใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสำนักงานเขตหนองแขมและประชาชนในชุมชน เปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2565 ใช้ชื่อว่า “สวนลาภาภิรมย์” และในช่วงที่ผ่านมา สวนลาภาภิรมย์มีความเสื่อมโทรม บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานหลักดังกล่าวเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ซีแอนด์จีฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจตามหลักธรรมภิบาลและเป็นองค์กรที่ดีของสังคม พร้อมจุดพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน