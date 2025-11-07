สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน “ลอยประทีปใต้แสงบารมี พระพันปีหลวง” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 โดยปีนี้ สถาบันฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสม เพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีเปิดงานจัดขึ้น ณ ลานนวัตกรรมดาราศาสตร์ อาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานมีกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมลอยประทีปถวายความอาลัย รวมถึง การประกวดกระทง ภายใต้แนวคิด “Digital Smart and Sustainable” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป สำหรับข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ สจล.