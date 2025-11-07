บ้านปู ประกาศผล 3 SE ผู้ชนะกิจการเพื่อสังคม รับทุนรวม 7.5 แสน

บ้านปู จุดไฟ SE รุ่นใหม่โตไปยั่งยืน ประกาศผล 3 ผู้ชนะกิจการเพื่อสังคม โครงการ BC4C ปีที่ 14 มอบทุน 3 กิจการเพื่อสังคมรวม 750,000 บาท จุดไฟสร้างสรรค์ให้ “กลุ่มชาติพันธุ์ – ผู้พิการ – เกษตรอินทรีย์”
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion ประกาศผล 3 ผู้ชนะกิจการเพื่อสังคมในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C) ปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด “จุดไฟ โตไปพร้อมกัน” ได้แก่ “Seeds Journey” จาก NGO สู่ SE ที่สืบสานอัตลักษณ์อาหารของชาติพันธุ์ “ไม้เมืองเลย” สร้างรายได้ต่อเนื่องให้ผู้พิการจากการจ้างผลิต ‘อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้พิการจากงานไม้’ และการขยายตลาดสู่ภาครัฐ “แสนบุญฟาร์ม” สร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้านด้วยไลน์สินค้า ‘เปเปอร์มิ้นต์’
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 14 ปีที่ผ่านมาบ้านปูและ ChangeFusion ได้เห็นไฟที่เกิดขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3 ทีมที่ชนะในปีนี้ Seeds Journey, ไม้เมืองเลย และ แสนบุญฟาร์ม ได้แสดงถึงแรงขับเคลื่อนธุรกิจ การเรียนรู้จากโครงการฯ และมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆ ภายใน 3 เดือนเราได้เห็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจและสังคมได้อย่างชัดเจน และมุ่งหวังว่าทั้ง 3 กิจการจะต่อยอดความสำเร็จเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟให้ SE ในไทยให้ก้าวต่อและเติบโตต่อไป”
กิจการเพื่อสังคมที่ชนะ BC4C ปีที่ 14 จะได้รับเงินรางวัลเพื่อไปต่อยอดกิจการ ทีมละ 250,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม BC4C Networking ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับศิษย์เก่า BC4C ทุกรุ่นได้มาพบปะ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับรายละเอียดกิจการเพื่อสังคมที่ชนะปีนี้มีดังนี้ (ไม่เรียงลำดับคะแนน)
Seeds Journey: จากกลุ่ม NGO สู่ SE ที่สืบสานอัตลักษณ์อาหารชาติพันธุ์ กิจการที่ยกระดับจากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) จ.เชียงราย สู่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) อย่างชัดเจน ด้วยเล็งเห็นถึงข้อจำกัดทางรายได้และความเหลื่อมล้ำของคนในพื้นที่ ผ่านการขมวดรวมต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชนเผ่ามาต่อยอดเส้นทางอาชีพ
ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ด้านการบริหารและการตลาดมาปรับระบบหลังบ้านและพัฒนาสินค้า ต่อยอดโมเดลธุรกิจแปรรูปเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านสู่ตลาด B2B และ B2C ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและท่องเที่ยวชุมชน จนสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 30% พร้อมทั้งยกระดับภูมิปัญญาชุมชนให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
ไม้เมืองเลย: สร้างรายได้ให้ผู้พิการจากการขยายตลาด ‘อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้พิการจากงานไม้’ ไปสู่หน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปฟื้นฟูร่างกายคนพิการในจังหวัดเลย กิจการที่มุ่งสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้พิการจังหวัดเลย ซึ่งได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการออกแบบและการนำเสนอจากโครงการฯ จนสามารถต่อยอดผลักดันผลงานเข้าสู่ตลาดหน่วยงานภาครัฐ และกลายเป็นรายได้หลักของธุรกิจ ที่สร้างรายได้ต่อเดือนให้ผู้พิการในทีม เฉลี่ยคนละ 9,000 บาท ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลตัวอย่างของ SE ที่สร้างทั้งงาน รายได้ และเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการอย่างแท้จริง
แสนบุญฟาร์ม: ดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้านและสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยเกษตรอินทรีย์ ‘เปเปอร์มิ้นต์’ กิจการที่ปรับวิถีการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ต่อยอดสมุนไพรพื้นถิ่น ‘เปเปอร์มิ้นต์’ เป็นสินค้าต้นแบบทั้งยาดม สเปรย์ และชาเปปเปอร์มิ้นต์ สามารถดันยอดขายออนไลน์โต 100% หรือคิดเป็น 300,000 บาท ขณะที่ยอดขายออฟไลน์ก็โตตามอีก 40-50% หรือราว 500,000 บาท หลังได้ทุนทดลองตลาดสามเดือนและได้รับคำแนะนำแนวทางการขายออนไลน์จากโครงการ BC4C จากความสำเร็จของกิจการจึงทำให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ในชุมชนกลับบ้านเกิด เข้าร่วมกลุ่มทำเกษตร ตลอดจนบรรลุก้าวสำคัญในการก่อตั้ง SandBoonfarm Network โมเดลเกษตรอินทรีย์วิถีวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน