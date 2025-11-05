จุฬาฯ เชิญชวนร่วมงานลอยกระทงจุฬาฯ 2568 “ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานลอยกระทงจุฬาฯ ภายใต้แนวคิด “ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ณ AIS Siam โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
นายธนูเมษ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และประธานโครงการลอยกระทง 2025 กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ งาน “ลอยกระทงจุฬาฯ ภายใต้แนวคิด “ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บริเวณสระน้ำจุฬาฯ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาฯ กล่าวว่า “ในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างไรก็ตาม
ยังคงแก่นของงานคือการแสดงความกตัญญูและขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยเปลี่ยนจากกระทงแบบดั้งเดิมมาเป็นกระทงเทียนที่สามารถนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
“กิจกรรมบันเทิงรื่นเริงถูกงดไป เพื่อให้งานมีความเรียบง่ายสง่างามและเหมาะสม โดยมีการจัดกิจกรรมอื่นทดแทน เช่น การจุดเทียนถวายความอาลัย การเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ และการจัดร้านค้าอาหารและสินค้าทำมือ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือสีไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ”
นายธนูเมษ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานจัดโครงการลอยกระทงจุฬาฯ : ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม กล่าวว่า “เพื่อน้อมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และทรงปลูกฝังให้คนไทยเห็นคุณค่าของความเป็นไทย พวกเรานิสิตจุฬาฯ ตั้งใจที่จะสืบสานและต่อยอดประเพณีไทยด้วยความเคารพและสำรวม ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับโลกยุคใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ
ในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้การสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยหัวใจของคนรุ่นใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำประเพณีลอยกระทงมาปรับให้สอดคล้องกับ สถานการณ์แห่งความอาลัย ให้เป็นงานที่เรียบง่าย สงบ สง่างาม และเปี่ยมด้วยความหมาย โดยมีความเชื่อมั่นว่างานลอยกระทงจุฬาฯ ในปีนี้จะเป็นทั้งพื้นที่แห่งความทรงจำ และพื้นที่แห่งการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสงบ เรียบง่าย และสมพระเกียรติที่สุด“
ภายในงานยังคงเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานอย่างกลมกลืน โดยมีพิธีลอยกระทงเทียนบริเวณสระน้ำจุฬาฯ ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบงาม โดยใช้กระทงเทียนที่จุฬาฯ
จัดเตรียมไว้ เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีการแสดง Projection Mapping ขนาดใหญ่บนอาคารหอประชุมจุฬาฯ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุก 15 นาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง นิทรรศการผ้าไทยและศิลปวัฒนธรรม นำเสนอความงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งพระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้
อีกหนึ่งจุดเด่นของงานปีนี้คือ สวนเรืองแสง “Midnight Garden” พื้นที่แห่งความสงบที่ประดับด้วยผีเสื้อ ดอกไม้ และดอกบัวสีขาว สื่อถึงความสว่างและการระลึกถึง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop 3 โซน ได้แก่ “ถุงหอมบุฟผา” (DIY ถุงหอมตามกลิ่นที่เลือกเอง), “ลูกชุบศิลป์” (ระบายสีลูกชุบสร้างสรรค์ตามจินตนาการ) และ “กิ๊ฟกระทง” (ประดิษฐ์กิ๊ฟทรงกระทงจากลวดกำมะหยี่)
รวมไปถึงนิทรรศการที่จัดแสดงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ผ้าไทย พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยตลาดกลางคืนที่รวบรวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมจากนิสิตและพันธมิตร
เกี่ยวกับงานลอยกระทงจุฬาฯ งานลอยกระทงจุฬาฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ โดยฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสร้างพื้นที่ให้นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ./