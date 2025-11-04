“Seed to Smile” จากดินแดนแห่งรอยยิ้ม สู่เวทีโลก IDG World Summit 2025 ที่สต็อกโฮล์ม

ในเดือนตุลาคม 15–17, 2025 กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้ต้อนรับผู้นำความคิดและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงกว่า 1,000 คนจาก 165 ประเทศทั่วโลกในงาน IDG World Summit 2025 เวทีระดับนานาชาติที่ร่วมกันจุดประกาย “การเปลี่ยนแปลงจากภายในมนุษย์” ให้เป็นพลังขับเคลื่อนระบบโลกสู่ความยั่งยืน
IDG นิยามว่า Inner Development Goals คือ “พิมพ์เขียวการเติบโตภายในของมนุษย์เพื่อการแก้ปัญหาโลกอย่างแท้จริงและยั่งยืน” หากโลกเราพึ่งพาเพียงเทคโนโลยี นโยบาย หรือเงินทุน โดยไม่พัฒนาภาวะผู้นำภายในของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงจะ เปราะบาง ช้า และคงอยู่ไม่นาน
ปีนี้ยังเป็นหมุดหมายสำคัญของการ ยกระดับกรอบทักษะจาก 23 → 25 ทักษะใน 5 มิติของ IDG Framework ผ่านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้คนกว่า 21,000 คน โดย 25 ทีมงานวิจัยจากทั่วโลก เพื่อให้เป็น ภาษากลางของการพัฒนาความยั่งยืนระดับสากล
ทักษะใหม่ที่ถูกบรรจุเพื่อให้ตอบโจทย์ความซับซ้อนของโลก
• System Thinking – คิดเป็นระบบ มองทั้งภาพใหญ่และห่วงโซ่ผลกระทบ
• Forgiveness – ปลดปล่อยความขัดแย้ง สร้างการสมานฉันท์
• Relationship-Building – สร้างสายใยความร่วมมืออย่างจริงใจ
• Hope – ความหวังในวันที่โลกเผชิญความท้าทาย
• Conscious Use of Resources – ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
• Proactivity – มีอิสระในการเลือก ป้องกันก่อนแก้ไข
• Resilience – ยืดหยุ่น ฟื้นคืนได้เร็วจากความเปลี่ยนแปลง
คำกล่าวจากเวทีนี้ก้องสะท้อนหัวใจของทุกคนที่เข้าร่วม:
“Without the development of transformational skills at scale, external solutions to our global challenges may be limited, too slow, or short-lived.”
หลักคิดที่สำคัญของ IDG คือ ภายนอกจะเปลี่ยนได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อ “มนุษย์ภายใน” เติบโตอย่างสมดุล ผ่าน
Being – Cultivating Our Inner Life
Thinking – Understanding our complex world
Relating – Caring for others and the world
Collaborating – Build Trust and Working together
Acting – Leading and enabling change
ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็น “พลังชีวิตที่ขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้น” ไม่ใช่ด้วยอำนาจหรือผลกำไร
แต่ด้วย มนุษย์ที่งอกงามทั้งภายในและภายนอก
“Seed to Smile” : เสียงจากประเทศไทยที่ปลูกทั้งผู้นำและป่าแห่งรอยยิ้ม
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของเวที IDG World Summit 2025 คือการที่ประเทศไทยได้รับเชิญให้แบ่งปันโมเดลต้นแบบระดับโลกในชื่อ Seed to Smile: Nurturing Leader, Nurturing Forest โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร และ อาจารย์สุภาวดี ล้อมวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง IDG Asia Pacific Innovation Center Hub @ University of Happiness, Rai Jai Yim
ผลงานนี้ได้รับการคัดเลือกจาก Dr. Fredrik Lindencrona Head of Research & Co-Creation, IDG Sweden ให้เป็น Best Practice จากประเทศไทย ที่นำเอา Inner Development Goals (IDGs) มาบูรณาการกับ ภูมิปัญญาผู้นำแบบเอเชีย (Asian Leadership Wisdom) เพื่อสร้างสมการใหม่ของการพัฒนา “คนและโลก” อย่างยั่งยืน
หลักการวิชาการที่โดดเด่นของโมเดล Seed to SMILE แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาความยั่งยืนที่ตั้งต้นจาก “Inside-Out Transformation” ช่วยสร้างผลกระทบทางระบบได้จริง ผ่าน 3 แกนสำคัญ
Inner Leadership Development - พัฒนาเมล็ดพันธุ์ภายในผู้นำผ่านกรอบ 5 มิติของ IDG ได้แก่ Being, Thinking, Relating, Collaborating, Acting บนฐานของปัญญาเอเชียและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Organizational Cultural Transformation - เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Hi-Trust & Hi-Performance
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เช่น IDG Happiness Touch Points, IDG leadership in Action, Nature Intelligence
Planetary Regeneration & Carbon Ecosystem - เชื่อมโยงการเติบโตของคนเข้ากับการเติบโตของธรรมชาติ ผ่านการปลูกป่า อนุรักษ์แหล่งน้ำ และระบบ Carbon Credit
ทั้งหมดนี้ทำให้โมเดล “Seed to SMILE” เป็นทั้ง เครื่องมือพัฒนาผู้นำ และเครื่องจักรขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงระบบ
๐ กรณีศึกษา: Thai Smile Bus
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกับ กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา CEO กลุ่ม Thai Smile Group ผู้นำด้าน EV Bus และ Green Transport ของไทยและเป็นบริษัทแรกที่ซื้อขาย Carbon Credit ร่วมกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นครั้งแรกของไทยในนระบบ EV Transporation ในการสร้าง Inside-Out Sustainability ทั้งในด้าน Profit-People-Planet
กระบวนการ ESG/IDG ที่ใช้คือ“Transform the Leader → Transform the Culture → Transform the Society”
การดำเนินงานสำคัญ เสริมสร้าง IDG Leadership ให้ผู้บริหารระดับสูง พัฒนาค่านิยม วัฒนธรรม และเพลงองค์กร Thai Smile Core Value ใช้ University of Happiness ไร่ใจยิ้มเป็นศูนย์เรียนรู้ IDG Living Lab
โครงการกำลังก้าวสู่การประยุกต์ใช้ Hi-Tech x Hi-Touch Carbon Credit Ecosystem โดยใช้ AI- Enabled Carbon Recording Platform ภายใต้ Thai Smile Bus Hub Intelligence เพื่อบันทึกคาร์บอนเครดิตแบบ Real-Time เชื่อมโยงกับป่าฟื้นฟูที่ Rai Jai Yim เปิดให้ผู้โดยสาร EV Bus ร่วมสร้าง Impact ได้ เช่น สะสมแต้ม → แลกคาร์บอนเครดิต → ร่วมปลูกป่า
เป้าหมายคือการสร้าง Citizen Co-Creators of Sustainability และเป็น ต้นแบบ Carbon Management Living Lab ของ Asia Pacific พร้อมทั้งสร้าง Green Hero Program ให้กัปตันเมล์และบัสโฮสต์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการทำงานและสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความสุขกับทุกคนท่ี่มาใช้บริการ
“Seed to SMILE” ไม่ใช่แค่โครงการปลูกป่าแต่คือการปลูก ผู้นำที่มีภูมิคุ้มกันภายในองค์กรที่นำด้วยความเป็นมนุษย์ โลกที่ยั่งยืนจากพลังร่วมของประชาชน
ประเทศไทยจึงกำลังส่งเสียงใหม่บนเวทีโลกว่าความยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากเมกะโปรเจกต์ แต่เริ่มจากเมล็ดพันธุ์ในหัวใจและเมื่อหัวใจเติบโต…ระบบโลกก็เติบโต
๐ จาก “ผู้นำ” สู่ “ต้นไม้” จาก “การเรียนรู้” สู่ “การเปลี่ยนโลก”
โครงการ Seed to Smile ไม่เพียงปลูกป่า แต่ยัง “ปลูกผู้นำ” ให้เติบโตจากภายใน โดยร่วมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนชั้นนำภายใต้ IDG with Thai Smile Card game เช่น โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม การญจนบุรี และโรงเรียนสามเณรรากแก้ว ธรรมสถานวัดพระราม 9 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสาน Inner Sufficiency Philosophy ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ ธรรมะ และ Nature Intelligence เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง “คนกับธรรมชาติ” อย่างลึกซึ้งในการพัฒนาภาวะผู้นำจากภายในควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่ยั่งยืนที่ดีต่อใจ ดีต่อเรา ดีต่อโลก
๐ จาก Local Thai Seed สู่ Global Smile
จากรากเล็กๆ ของ “ดินไทย” สู่ “จิตวิญญาณโลก” Seed to Smile ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ โดย กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือในการ Co- Creation IDG Universal Wisdom ระหว่าง Thai Smile Bus X Inner Development Goals Foundation, Sweden และ IDG Asia Pacific Innovation Center Hub @ University of Happiness Thailand ในการต่อยอดองค์ความรู้สู่ กรอบความคิดใหม่ในระดับโลก IDG Global Initiative
“Seed to Smile from Thailand is a IDG living Lab of how inner development and local wisdom can become a new paradigm for leadership and organization flourishing — beyond sustainability.”
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง โครงการ Seed to smile จากประเทศไทยเป็นการสร้างค้นแบบการพัฒนา IDG Living lab ในการผสมผสานการพัฒนาจากภายในและภูมิปัญญาจากเอเซียที่เป็นการบรูณาการกรอบความคิดใหม่ในการสร้างการเบ่งบานของผู้นำและองค์กรจากภายใน” ทั้งยังได้ทำการร่วมมือกับ IDG Worldwide เพื่อ Co-Create Inner Hero’s Journey (Heldenreise) ในสวนป่า Forest Sanctury ที่เป็น IDG Living Lab ที่ University of Happiness ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรี โดยพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ที่สอดค้องกับ IDG 5 มิติใหม่ ได้แก่
5 Dimensions of Happiness Touch Points:
Being – Seed of Happiness | Cultivating our inner life
Thinking – Whole-Brain Happineering | Understanding our complex world
Relating – Root of Happiness | Caring for others and the world
Collaborating – Hi-Collaboration Team | Building trust and working together
Acting – Cross the Braveheart Bridge | Leading and enabling change
๐ ปลูกผู้นำ ปลูกป่า ปลูกโลก ที่ยิ้มได้
ผลงานของ “Seed to Smile” คือคำตอบจากประเทศไทยต่อโลกที่กำลังค้นหาหนทางใหม่สู่การอยู่ร่วมอย่างสมดุลเพราะเมื่อหัวใจของผู้นำเติบโต โลกก็เติบโตไปพร้อมกัน และเมื่อผู้นำคนหนึ่งเริ่มยิ้มได้อย่างแท้จริง โลกทั้งใบก็เริ่มยิ้มได้เช่นกัน
“Seed to Smile ปลูกต้นกล้าในใจคน ปลูกป่าในใจโลก จากรอยยิ้มเล็กๆ ในไทย สู่รอยยิ้มใหญ่ของโลกใบนี้”