ซีพีแรม ปลูกป่ากว่า 65,000 ต้น ผ่านโครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ต่อเนื่อง12 ปี

ซีพีแรม เผยความสำเร็จ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ปลูกป่ากว่า 65,000 ต้น เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลังกับ ชาวบ้าน และส่วนราชการ ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดินหน้าโครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยัง่ยืน” และแจกพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการ “แสนกล้าสู่แสนต้น” รวมกว่า 1,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,600 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย โดยนายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ พร้อมสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน
โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ไม่ใช่แค่ “การปลูกต้นไม้” แต่เป็น “การปลูกอนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในหลายข้อ ทั้ง SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, SDG 15 การอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบก, และ SDG 17 การสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยซีพีแรมให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวัดผลที่ชัดเจน เพื่อให้การปลูกป่าเกิดประโยชน์จริงในการสร้างคาร์บอนซิงก์ (Carbon Sink) ส่งเสริมทั้งระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 65,000 ต้น และแจกต้นกล้าไม้สะสมมากกว่า 87,000 ต้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 120,000 ต้น ภายในเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2573 สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือการสร้างคาร์บอนซิงก์หรือพื้นที่สีเขียวที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฟื้นฟูป่าไม้ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะเชื่อว่าต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งต่อสู่สังคมและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
