xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีแรม ปลูกป่ากว่า 65,000 ต้น ผ่านโครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ต่อเนื่อง12 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”
ซีพีแรม เผยความสำเร็จ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ปลูกป่ากว่า 65,000 ต้น เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผนึกกำลังกับ ชาวบ้าน และส่วนราชการ ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดินหน้าโครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยัง่ยืน” และแจกพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการ “แสนกล้าสู่แสนต้น” รวมกว่า 1,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,600 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย โดยนายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ พร้อมสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน

โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”
โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ไม่ใช่แค่ “การปลูกต้นไม้” แต่เป็น “การปลูกอนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในหลายข้อ ทั้ง SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, SDG 15 การอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบก, และ SDG 17 การสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยซีพีแรมให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวัดผลที่ชัดเจน เพื่อให้การปลูกป่าเกิดประโยชน์จริงในการสร้างคาร์บอนซิงก์ (Carbon Sink) ส่งเสริมทั้งระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของชุมชน

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 65,000 ต้น และแจกต้นกล้าไม้สะสมมากกว่า 87,000 ต้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 120,000 ต้น ภายในเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2573 สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือการสร้างคาร์บอนซิงก์หรือพื้นที่สีเขียวที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฟื้นฟูป่าไม้ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะเชื่อว่าต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งต่อสู่สังคมและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 65,000 ต้น และแจกต้นกล้าไม้สะสมมากกว่า 87,000 ต้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 120,000 ต้น ภายในเวลา 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2573 สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือการสร้างคาร์บอนซิงก์หรือพื้นที่สีเขียวที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฟื้นฟูป่าไม้ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะเชื่อว่าต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งต่อสู่สังคมและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”
โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”
โครงการ “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น