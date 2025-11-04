เนสท์เล่หนุนเกษตรกรโคนมไทย ส่งมอบโภชนาการที่ดีสำหรับการเลี้ยงลูกโค

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อใช้เลี้ยงลูกโค ให้แก่สหกรณ์โคนมพิมาย สหกรณ์โคนมชุมพวง และสหกรณ์โคนมครบุรี จ.นครราชสีมา ด้วยเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกโคด้วยโภชนาการที่ดี ให้เจริญเติบโตเป็นแม่โคที่มีศักยภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพและปริมาณน้ำนมดิบ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
บรรยายภาพ (จากซ้าย):
นางสาวอทิตยา เพื่อนพิมาย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมงานฟาร์ม สหกรณ์โคนมชุมพวง จำกัด
นายศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ นักวิชาการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นางจุไรรัตน์ ชูใจ เกษตรกรโคนม สมาชิกสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด
นางสาวจุรี จินตนา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมครบุรี จำกัด
คุณสมชาย เข็มพิมาย ผู้จัดการสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด