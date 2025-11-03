กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ตลอดพระชนม์ชีพกว่าเก้าทศวรรษ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา
พิธีถวายความอาลัยจัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี คุณมุกดา จิราธิวัฒน์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ นำกล่าวน้อมถวายความอาลัย พร้อมเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นประธานในพิธีและคณะผู้บริหารได้วางพวงมาลัยถวายความอาลัย ตามด้วยพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลจากทุกหน่วยงานร่วมวางดอกมะลิ บริเวณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 14 สาขา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา 44 สาขา, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไสตล์ 27 สาขา และไทวัสดุ 88 สาขา ได้จัดพิธีถวายความอาลัยขึ้นอย่างพร้อมเพรียง พร้อมตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร่วมกัน
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดทำ “ริบบิ้นไว้อาลัย” เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสามารถร่วมทำริบบิ้นได้ที่บริเวณลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน และหลังจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอีกด้วย
กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชคุณธรรมจรรยาและพระราชจริยวัตรอันงดงาม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและดำเนินชีวิต โดยจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตลอดไป