SAM ร่วมงานเสวนา BAM SYMPOSIUM “ผนึกกำลังขุนพลAMC กู้วิกฤตหนี้ท่วมระบบ”

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM (ขวาสุด)ร่วมงานเสวนา BAM SYMPOSIUM ครั้งที่ 1 : “ผนึกกำลังขุนพล AMC กู้วิกฤตหนี้ท่วมระบบ” กับ 4 กูรูผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป และนายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง ซึ่ง SAM ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการดูดซับหนี้เสียของระบบสถาบันการเงิน ร่วมเป็น Ecosystem เพื่อเป็นทางออกและจิ๊กซอว์ตัวสำคัญในการแก้ไขวิกฤตปัญหาหนี้ครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ