TK นำทีมจิตอาสาบริจาคโลหิตมอบให้โรงพยาบาลศิริราช ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 29 รวมปริมาณโลหิตที่บริจาค 967,850 ซีซี

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 58 คน รวมใจบริจาคโลหิตรวม 17,100 ซีซี ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วน และเพื่อเสริมสร้างคลังโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยในทุกภาวะวิกฤต โดย TK สานต่อกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 29 ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณโลหิตบริจาคสะสมรวม 967,850 ซีซี สะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรในการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาที่ร่วมบริจาคโลหิตได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง และรักษาความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งมั่นส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้