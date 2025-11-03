SME D Bank จัดกิจกรรมจิตอาสา “ประดิษฐ์โบว์สีดำจากริบบิ้น” แสดงความอาลัย "สมเด็จพระพันปีหลวง"

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นำโดย นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ประดิษฐ์โบว์สีดำจากริบบิ้น” แสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชน ลูกค้าธนาคาร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำไปติดบนเครื่องแต่งกายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอาลัย และแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2568 ณ Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower