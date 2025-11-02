จับตาพายุลูกที่ 13 “คัลแมกี” แรงระดับ 12 จ่อถล่มเวียดนาม

ดร.สนธิ คชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat อัพเดทเส้นทางพายุดีเปรสชันเขตร้อนนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ ว่า เมื่อคืนวันเสาร์ (1 พ.ย.68) ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อสากลว่า "คัลแมกี (KALMAEGI)"
คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลเวียดนามตะวันออกในวันพุธที่ 5 พ.ย.68 และกลายเป็นพายุลูกที่ 13 ที่พัดถล่มบริเวณชายฝั่งทะเลในปีนี้
คาดว่าพายุคัลแมกีจะกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงสุด โดยมีความรุนแรงสูงสุดใกล้กับเขตพิเศษ Truong Sa (สแปรตลีย์) ของเวียดนาม และอาจสูงเกินระดับ 12 (118-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
พายุอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งตอนกลางของเวียดนามในวันที่ 7 พ.ย.นี้ โดยจังหวัดตั้งแต่ดานังไปจนถึงทัญฮว้ามีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุด และนั่นทำให้ฤดูหนาวของประเทศไทยอาจจะเจอฝน
ทั้งนี้ระดับความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน (กรมอุตุนิยมวิทยา) พายุดีเปรสชัน: มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 61 กม./ชม. (น้อยกว่า 33 นอต) พายุโซนร้อน: มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 62 ถึง 117 กม./ชม. (ระหว่าง 34 ถึง 63 นอต) พายุไต้ฝุ่น: มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 118 กม./ชม. ขึ้นไป (ตั้งแต่ 64 นอตขึ้นไป)