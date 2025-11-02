นิปปอนเพนต์ x กทม.นำจิตอาสาทาสีทางเดินเท้าสู่ รร.วัดบางสะแกใน เขตธนบุรี

“นิปปอนเพนต์” นำความเชี่ยวชาญด้านงานสี สู่การปฏิบัติจริง! จับมือ “กทม.” พร้อมจิตอาสาทาสีทางเดินเท้าสู่ รร.วัดบางสะแกใน เขตธนบุรี ภายใต้โครงการ "ลากเส้นทางเดินปลอดภัย ‘WALK WITH COLOURS’ กับ นิปปอนเพนต์"
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำความเชี่ยวชาญด้านงานสีสู่การปฏิบัติจริง จับมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ทาสีเส้นทางเดินเท้าภายใต้โครงการ "ลากเส้นทางเดินปลอดภัย ‘WALK WITH COLOURS’ กับ นิปปอนเพนต์" นำพลังแห่งสีสร้างพื้นที่ทางเดินเท้า เพิ่มความปลอดภัย ห่างไกลจากอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและสมาชิกชุมชน พร้อมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นมิตรมากขึ้น
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารและอาสาสมัครจาก บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กว่า 25 คน นำโดย นายวัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager และ นายณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล Marketing Director พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี สำนักงานเขตธนบุรี, นายเสนอ แนมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแกใน, นางสาวรจนา เอกพยงค์ ตัวแทนชุมชน และกลุ่มตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบางสะแกใน ร่วมกันลงพื้นที่ใช้สีนวัตกรรม “Nippon Paint Traffic Paint” สีจราจรคุณภาพสูงที่ให้ความทนทานและมองเห็นชัดทั้งกลางวัน-กลางคืน ทาสีทางเดินเท้าสีน้ำเงินสดตัดขอบทางสีขาวบนถนน พร้อมข้อความ "เส้นทางเดินปลอดภัย" ที่เรืองแสงได้ในเวลากลางคืน และสัญลักษณ์ “Safety Walker” เดินเคียงคู่กับ “น้องนิปปอน” มาสคอตของแบรนด์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและชุมชนร่วมกัน
สำหรับโครงการ "ลากเส้นทางเดินปลอดภัย ‘WALK WITH COLOURS’ กับ นิปปอนเพนต์" ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเพื่อสังคม “Colouring Lives” ที่นิปปอนเพนต์มุ่งมั่นใช้พลังแห่งสีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นวงกว้างให้ผู้คนและสังคม โดยโครงการนี้ได้ทาสีเส้นทางเดินเท้าครอบคลุมพื้นที่บริเวณโดยรอบ 4 โรงเรียนนำร่อง ทั้งในเขตดุสิตและเขตธนบุรี ระยะทางรวม 1,720 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 1,118 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวกรุงเทพฯ ทั้งนักเรียนและผู้คนในชุมชนกว่า 135,000 คน นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน เพื่อยกระดับความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครด้วยเส้นทางเดินเท้าที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมเป็นต้นแบบของการใช้ “นวัตกรรมสี” เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนในระยะยาว
(หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการบันทึกภาพในช่วงเช้าของวันที่ 24 ตุลาคม 2568)