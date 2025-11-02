กรมควบคุมมลพิษ หารือ LINE ยกระดับการแจ้งเตือนอุบัติภัยสารเคมี

คพ. หารือ LINE ประเทศไทย ยกระดับการแจ้งเตือนอุบัติภัยสารเคมี
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ลดการสูญเสียทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตประชาชน คพ.เล็งเห็นว่างานตามภารกิจ คพ. ในการตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเป็นงานที่สำคัญ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ - การเกิดระเบิดจากสารเคมีในโรงงาน หรือเหตุรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำ เป็นต้น จึงได้หารือร่วมกับ LINE ประเทศไทย ที่จะเป็นการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบอย่างทันท่วงที ทั้งการเข้าระงับอุบัติภัย การแจ้งเตือนบ่งบอกชนิดสารเคมี วิธีการระงับเหตุ อันตราย สถานการณ์ความรุนแรงของสารเคมี รวมถึงการป้องกันสุขภาพ หรือการแจ้งอพยพได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา คพ. กับ LINE ประเทศไทย ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทั่วประเทศ ผ่านทาง LINE ALERT OA ซึ่งเป็นบัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศและได้รับคำแนะนำในการป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงมีการหารือเพื่อหาแนวทางในการต่อยอดความร่วมมือต่อไป
ผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE สามารถเพิ่มเพื่อนบัญชีทางการได้แล้ววันนี้ง่ายๆ เพียงค้นหา @linealert หรือ คลิก https://lin.ee/l40xtWN