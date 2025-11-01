จุฬาฯ ร่วมกับราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนา "จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนในสังคมไทย"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา จัดงานแสดงปาฐกถาและเสวนาในเรื่อง “จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนในสังคมไทย” ที่ห้อง CBS Cinema ของคณะ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแสดงปาฐกถาโดย ศ. เกียรติคุณนพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ศ.(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ของราชบัณฑิตยสภา และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาที่องค์ปาฐกแต่ละท่านพูดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยทั้งในวันนี้และวันหน้า ต่อท้ายการปาฐกถาเป็นการเสวนาการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การ โดย ศ.ดร. วรเดช จันทรศร ประธาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงศ์ กรรมการ บมจ. เบทาโกร และรศ. ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมการเสวนา เนื้อหามีประโยชต่อการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาคส่วนต่างๆ