สจล.x เขตลาดกระบัง เตรียมจัดงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” โชว์ผลงานนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้เข้าพบและหารือกับนายธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” ซึ่งถือเป็นงานแสดงผลงานนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี สจล. โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2569
การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้จาก สจล. สู่ชุมชนรอบข้าง ผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สองทาง (Two-way learning) เพื่อให้แนวทางการพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันและประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในวาระสำคัญเมื่อปี พ.ศ. 2519 ที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “ลาดกระบังนิทรรศ’19” อันเป็นหมุดหมายสำคัญแห่งการพัฒนา สจล.
ทั้งนี้ สำนักงานเขตลาดกระบังได้แสดงความพร้อมในการร่วมมือกับ สจล. ในทุกมิติ เพื่อให้ “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” เป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดศักยภาพของชุมชน ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ลาดกระบังอย่างยั่งยืน