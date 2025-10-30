ดานอน x ผู้เชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานใหม่ เจาะลึกโภชนาการที่ดี มุ่งขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน

ดานอน ประเทศไทย เผยความก้าวหน้าการดำเนินพันธกิจด้านความยั่งยืนประจำปี 2568 ภายใต้งานแถลงข่าว 2025 Sustainability Press Conference พร้อมเปิดเวทีเสวนา ดึงผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการด้านนวัตกรรมโภชนาการ การหมุนเวียนทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนอนาคตอาหาร (The Future of Food) ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างแท้จริง
“งานแถลงข่าวในวันนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อบอกเล่าความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังเป็นการพูดคุยกันถึงก้าวต่อไปของพวกเราทุกคนด้วย” แดนิช ราห์มัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดานอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดานอน ประเทศไทย กล่าว “เพราะงานเสวนาในวันนี้สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือและเป้าหมายร่วมกันของหลายภาคส่วน ดานอนในฐานะผู้นำด้านโภชนาการเฉพาะทาง ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านโภชนาการ ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับอนาคตของระบบอาหารในประเทศไทย”
“ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตร และชุมชน เราสามารถร่วมกันออกแบบวิธีการผลิต บริโภค และให้คุณค่ากับอาหารในรูปแบบใหม่ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้คนและโลกใบนี้ได้จริง ทุกนวัตกรรมและทุกการลงมือทำจะนำพาเราไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน”
๐ แนวทางจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างอนาคตอาหารยั่งยืน
งานในครั้งนี้ ดานอน ประเทศไทย ยังเปิดเวทีเสวนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมหาแนวทางในการสร้างอนาคตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดย รศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
“ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่ปัญหาสุขภาพอย่างภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมก็ยังคงมีอยู่มาก จากข้อมูลงานวิชาการ มี 4 ปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น (1) ติดฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน (2) ลดน้ำตาลและเกลือในสูตรอาหาร (3) การเสริมอาหารที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย (4) การพัฒนานวัตกรรมอาหารที่คำนึงถึงผู้บริโภค”
พร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบอาหารของประเทศไทยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสุขภาพจริง และการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้บริโภค รวมถึงราคาที่เข้าถึงได้ จึงจะเกิดทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้จริง นอกจากนี้ ยังควรต้องสามารถวัดผลและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม สอดคล้องกับหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าผู้บริโภคชาวไทยพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และยินดีที่จะลงทุนมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนคุณค่าเหล่านี้
ด้านอีเบง ตัน ผู้อำนวยการ B Market Builder SEA หน่วยงานผู้ดูแลการรับรองมาตรฐาน B Corp ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวถึงกระแสธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกกระบวนการดำเนินงานว่า
“ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราทำงานกับหลากหลายบริษัท อย่างดานอน ประเทศไทย ที่มองว่าอาหารไม่ใช่แค่สินค้า แต่คือความรับผิดชอบ เมื่อธุรกิจให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยค่านิยมที่ดี จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้น”
และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับรอง B Crop ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการวัดและรายงานผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลประกอบการทางธุรกิจ เพราะความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สร้างความไว้วางใจได้ดีที่สุด
"เราจึงเชื่อว่ามาตรฐาน B Corp และการรายงานผลอย่างโปร่งใสจะเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่กระแสชั่วคราว” สิ่งที่โดดเด่นคือแนวทางนี้ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้หันมาผสานความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคนี้"
วินเซนต์ เต รองประธานฝ่ายโภชนาการเฉพาะทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากดานอน เล่าถึงนวัตกรรมโภชนาการเพื่อยกระดับสุขภาพเด็กไทยที่ดานอนดำเนินการว่า
“หนึ่งในภาวะที่ต้องการการแก้ไขในระดับเร่งด่วนในเด็กเล็ก คือภาวะขาดไมโครนิวเทรียนหรือสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย แต่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะในช่วง 2,000 วันแรกของชีวิต นี่จึงเป็นสาเหตุที่นวัตกรรมด้านโภชนาการของเราต้องเริ่มต้นจากวิทยาศาสตร์และความเข้าใจว่าคนในท้องถิ่นต้องการอะไร—เพื่อพัฒนาทางออกที่เข้าถึงง่าย ราคาเหมาะสม และใช้งานได้สะดวก”
โดยดานอนได้มีแนวทางในการจัดการกับ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia: IDA) ซึ่งเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปีมีโอกาสเสี่ยงถึงกว่า 1 ใน 3 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเสริมวิตามินเพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กถึงสามเท่า นอกจากนี้ ดานอนยังได้พัฒนาสูตรซินไบโอติก (Synbiotic Formulas) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับสุขภาพลำไส้ของเด็กผ่าคลอด (C-section) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการแพ้และปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน ผ่านการทดสอบทางคลินิก และเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของดานอนในการเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง โดยเฉพาะในช่วง 2,000 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาไปกว่า 90% และโภชนาการที่เหมาะสมจะมีผลต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว
นอกจากนี้ ดานอน ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับ กรมอนามัย (DOH) และกรุงเทพมหานคร (BMA) โดยในปีนี้ ดานอนได้สนับสนุนโครงการระดับชาติ ‘เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็ก’ ด้วยการสนับสนุนการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตในเด็กทั่วประเทศ ผ่านการให้ยืมอุปกรณ์หาความเสี่ยงภาวะ IDA แบบไม่เจาะเลือด จัดนิทรรศการให้ความรู้ และร่วมวางแนวทางป้องกันภาวะขาดธาตุเหล็กตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันในการทำให้ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น กลายเป็นสิ่งที่ป้องกันได้จริง เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแรงตั้งแต่วันแรกของชีวิต
ด้าน นุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงมากความสามารถ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนแนวทางการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน แบ่งปันมุมมองในฐานะผู้บริโภคว่า
“ทุกการตัดสินใจของเรา สิ่งที่เราซื้อ ใช้ หรือทิ้ง ล้วนมีผลต่อโลกที่เราอยู่ เมื่อผู้บริโภครู้ว่าทุกการเลือกสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ เราทุกคนก็ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริโภคทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อย สนับสนุนแบรนด์ที่ลงทุนด้านความยั่งยืน หรือเพียงตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหาร เพราะการตัดสินใจเล็กๆ เหล่านี้คือแรงผลักดันให้ระบบอาหารของเรายั่งยืนและเท่าเทียมมากขึ้น”
“เมื่อผู้บริโภคอย่างเราๆ ได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงจากสิ่งที่ตัวเองเลือก เราก็จะไม่ได้เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วม แต่จะกลายเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอนาคตที่ดีกว่า” นุ่น กล่าวปิดท้า