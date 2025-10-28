กองทุน Hope for Sarcoma ภายใต้ศิริราชมูลนิธิ เชิญร่วม ‘Starry Night Concert with a Taste: A Story of Hope’ 15 พ.ย. นี้

กองทุน Hope for Sarcoma ภายใต้ศิริราชมูลนิธิ ขอเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันความหวังผ่านกิจกรรมการกุศล “Starry Night Concert with a Taste: A Story of Hope” ค่ำคืนสุดพิเศษที่ผสานดนตรี ศิลปะ และอาหารระดับ Chef Table เข้าไว้ด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ Rarin Riverside Bangkok (พระราม 3)
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโรคมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หรือ โรคมะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) ซึ่งเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนที่พบได้ไม่บ่อยแต่มีความซับซ้อนในการรักษา รวมทั้งมุ่งสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) —โดยรายได้ทั้งหมดจากงานจะมอบให้แก่ กองทุน Hope for Sarcoma โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในงานวิจัยขั้นสูงและช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
โดยไฮไลต์ภายในงานจะได้สัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกิจกรรมที่ผสานทั้งแรงบันดาลใจและความสุขไว้ในค่ำคืนเดียว ทั้งจากคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง, Chef Table สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากเชฟระดับแถวหน้า, Sarcoma Talk ถ่ายทอดเรื่องราวจริงจากผู้ป่วยและทีมวิจัย, Garden Exhibition นิทรรศการเล่าเส้นทางแห่งความหวังของผู้ป่วยซาร์โคมา
เชิญร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสใหม่ให้ผู้ป่วยซาร์โคมา สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Hope for Sarcoma by Poonpun Chaikul / LINE Official: @hopeforsarcoma / Website: www.hopeforsarcoma.org