สยามคูโบต้า x กองทัพบก จัดคาราวาน “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 12 มอบไออุ่นพื้นที่ห่างไกล

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายคาซึโนริ ทานิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) และนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 9,000 ตัว ภายใต้โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” โดยมี พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) เป็นประธานรับมอบ
ทั้งนี้ สยามคูโบต้าและกองทัพบกได้สานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อร่วมกันมอบความอบอุ่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม โดยปีนี้มีกำหนดจัดคาราวานส่งมอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาว ระหว่างวันที่ 29–30 ตุลาคม 2568 ในพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิ และขอนแก่น ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อเร็วๆ นี้