หนุน Closed-Loop!! มิตรผล x SCGC พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน นำพลาสติกใช้แล้วสู่การรีไซเคิล

นายผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้นำการผลิตน้ำตาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) โครงการ “ความร่วมมือบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Packaging Circularity Collaboration)” ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMER โดยนำพลาสติกใช้แล้วภายในโรงงานอุตสาหกรรมของน้ำตาลมิตรผล กลับมารีไซเคิลและผลิตเป็นฟิล์มสำหรับห่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มมิตรผล อาทิ น้ำตาลมิตรผล เฟรชชี่ ไซรัป รวมทั้งฟิล์มหดรัดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำแร่เอโตะ
ความร่วมมือดังกล่าว ส่งเสริมให้เกิดระบบ Closed-Loop เพื่อให้พลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ไม่เล็ดรอดออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มมิตรผลที่มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 และสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Low Waste, Low Carbon ของ SCGC อย่างเป็นรูปธรรม
ในภาพ : รายชื่อผู้บริหารจากซ้ายไปขวา :
1.นางจันทรา ชัยวิสุทธางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2.นางสาวนวพร ทองไหลรวม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3.นางสาวฉัตรวี สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4.นายรชต ไวยอาษา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5.นายผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6.นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC
7.นายเบญจพล ภาคสุชน ผู้อำนวยการธุรกิจกรีนพอลิเมอร์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC
8.นายกิติคุณ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจรีไซเคิล บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC
9.นางสาวรจเรข กาญจนวรุตม์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบหมุนเวียน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC
1.นายชัชชัย ไชยสิงห์ทอง ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายจัดหาวัตถุดิบหมุนเวียน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC