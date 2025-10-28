ทิสโก้ x 18 พันธมิตร จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3 ในธีม “Family First ครอบครัวเดียวกัน วิ่งกัน มันส์แน่!”

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จับมือ 18 บริษัทพันธมิตรด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งที่ 3 ภายใต้ธีม “Family First ครอบครัวเดียวกัน วิ่งกัน มันส์แน่!” ณ สวนจตุจักร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายที่เข้าถึงง่ายและสนุกสนาน พร้อมกระชับความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นแบบครอบครัวเดียวกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตามแนวคิดโครงการ “Family First” ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวไทยในทุกช่วงชีวิต
นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการประกันภัยธนกิจ ที่ให้บริการในรูปแบบ Open Architecture กล่าวว่า “กิจกรรม Family First ครอบครัวเดียวกัน วิ่งกัน มันส์แน่! ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน โดยรูปแบบการให้บริการแบบ Open Architecture คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกผลิตภัณฑ์ประกันจากหลากหลายค่ายในจุดเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างพันธมิตร เราเชื่อว่าความร่วมมือในลักษณะนี้จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสุขภาพ ชีวิต และธุรกิจ”
อย่างไรก็ดี กิจกรรม Family First ครอบครัวเดียวกัน วิ่งกัน มันส์แน่! ในครั้งนี้ มีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)