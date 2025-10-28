จระเข้ฯ ได้มาตรฐาน T-VER มุ่งต่อยอดความสำเร็จโครงการ Jorakay Green Earth

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศความสำเร็จก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืนที่ทำจริง-วัดผลจริง หลังโครงการ “Jorakay Green Earth พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่า” ที่บริษัทได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการปลูกและดูแลป่าชายเลน 62.5 ไร่ ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ. ตรัง ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียน T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเสริมสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน จนกลายเป็นคาร์บอนเครดิตที่จับต้องได้ภายใต้มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. โดยคาดว่าผืนป่าชายเลนจากโครงการ Jorakay Green Earth ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน T-VER จะมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะลด/กักเก็บได้ 1,180 ตันคาร์บอนเทียบเท่าตลอดระยะเวลา 10 ปีในการดูแล
ผืนป่าแห่งนี้
มาตรฐาน T-VER จะพิจารณาการขึ้นทะเบียนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย ที่มีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจก การจัดการในภาคขนส่ง รวมถึงการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกแล้วยังสามารถสร้างสมดุลด้านความหลายหลายทางชีวภาพ โดยความสำเร็จในการขึ้นทะเบียน T-VER ของ Jorakay Green Earth เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของจระเข้ คอร์ปอเรชั่น กับพันธมิตร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่าย Thailand Mangrove Alliance และชุมชนในพื้นที่ โดยผ่านขั้นตอนการเสนอโครงการและการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่เข้มงวดตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี จนโครงการได้รับการยืนยันโดยหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกที่ได้มาตรฐานอย่าง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ดร. จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “การได้ขึ้นทะเบียน T-VER ในวันนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทและพันธมิตร ในการร่วมเปลี่ยนนโยบายบนหน้ากระดาษ มาเป็นโครงการ Jorakay Green Earth ณ จังหวัดตรัง ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกอันทรงพลังอย่างการปลูก-ดูแล-วัดผลการกักเก็บคาร์บอนที่ป่าชายเลน 62.5 ไร่ นอกจากนี้ จระเข้ ยังคำนึงถึงมิติด้านสังคม โดยเราจ้างงานชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อปรับปรุงและดูแลแปลงปลูกต่อเนื่องอย่างน้อย 10 ปี ที่นอกจากจะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวอีกด้วย วันนี้ เราเดินหน้าลุยต่อเพื่อริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจาก Jorakay Green Earth ที่จังหวัดตรัง สู่พื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ พร้อมปูทางสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2065”
ภายใต้โครงการ Joraky Green Earth จระเข้ ยังมุ่งมั่นดูแลผืนป่าที่จังหวัดตรังต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นมรดกสีเขียวที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและประเทศ โดยในปี 2569 จระเข้ พร้อมเดินหน้าสานต่อความสำเร็จด้วยโครงการ “Jorakay Green Earth โครงการที่ 2” ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานของจระเข้ เพื่อฟื้นฟูป่าบกบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพุแค สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจกับการคืนคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
จระเข้ คอร์ปอเรชั่น มุ่งเป็นต้นแบบขององค์กรเอกชนไทยที่ “เอาจริง” เรื่องความยั่งยืน จากผืนป่าชายเลนในตรัง สู่ป่าบกในสระบุรี ทุกก้าวของบริษัทคือการผลักดันนโยบายสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า”